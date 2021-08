Ya no forman parte de ‘La Firma’, pero siguen siendo de la familia. La reina Isabel dejó muy claro que Harry y Meghan Markle no dejaban de formar parte de la familia real cuando se confirmó el ‘Megxit’, a pesar de que ya no fueran a ejercer tareas de representación para la Corona y pese a las polémicas que han rodeado a la pareja en los últimos tiempos, desde Windsor no han querido perder la oportunidad de felicitar a Meghan Markle en una jornada tan importante como su cuarenta cumpleaños.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX — The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021

Como no podía ser de otra manera, tal como marca el protocolo, ha sido la reina Isabel la primera en compartir su felicitación para la duquesa de Sussex. La monarca ha escogido un collage de imágenes de eventos oficiales en los que ha participado la esposa del príncipe Harry, sin detalles personales pero cargadas de significado. Una de ellas es del primer acto que la Duquesa llevó a cabo con la soberana, otra, de la gira con Archie y una última de uno de los actos en los que la pareja participó en su despedida. Sin duda, unas imágenes escogidas con cuidado y que marcan desde el principio hasta el final del período de la Duquesa entre los Windsor.

Poco después de la Reina, era el príncipe Carlos quien publicaba su felicitación. Con una bonita imagen de primer plano de Meghan Markle, en un acto en el que la acompañó Harry por sorpresa en octubre de 2019, el príncipe Carlos y Camilla han felicitado a la esposa del príncipe Harry: “le deseamos a la duquesa de Sussex un muy feliz 40 cumpleaños”, han escrito junto a un globo.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021

Los duques de Cambridge han sido los últimos en felicitar a Meghan y ellos han recurrido a los stories de su perfil de Instagram. En su caso, Kate y Guillermo han escogido una imagen de la Duquesa sentada en una playa tomada durante la gira de los Sussex por Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Tonga. Una imagen especialmente relevante ya que el príncipe Harry aseguró en la polémica entrevista con Oprah Winfrey que “todo cambió en ese viaje” en lo que se refiere a las relaciones con la familia ya que, por primera vez pudieron vez lo bien que se desenvolvía Meghan Markle y eso trajo recuerdos de la época de Carlos y Diana y las tensiones que supuso que la princesa de Gales opacara la figura del heredero.

Al margen de todas estas felicitaciones oficiales, lo que no se sabe si trascenderá es si Meghan mantendrá algún tipo de conversación con los Windsor en esta jornada en la que sí se sabe que va a disfrutar de una fiesta muy especial organizada personalmente por Oprah Winfrey y el príncipe Harry.