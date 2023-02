La influencia de la cantante que hizo historia atraviesa fronteras: así es el clon nórdico de Chanel

No cabe duda de que la aparición de Chanel en el festival de Eurovisión 2022 marcó un antes y un después en lo que a la presentación de España en estas galas se refiere. Dadas las posiciones que había obtenido el país en los últimos años, muchas eran las personas que no veían necesario que España volviera a escoger una propuesta con la que luchar por los primeros puestos de la clasificación. No obstante, la hispanocubana consiguió hacer historia con su SloMo al alzarse con un merecido tercer puesto en el ranking, devolviendo la ilusión a los ciudadanos que pretenden mantener ese top 3 en el podio europeo con EAEA de Blanca Paloma.

La de Elche se convertía el pasado sábado, 4 de febrero, en la flamante ganadora del Benidorm Fest, cogiendo el testigo de Chanel y poniendo rumbo a Liverpool, donde se celebrará la próxima edición de Eurovisión bajo la atenta mirada de un Eurofandom que cada vez es más numeroso. Y es que, teniendo en cuenta que son muchas las personas que siguen muy de cerca este festival, ya han comenzado a sonar con fuerza cuáles son las canciones que se han proclamado como favoritas de cara al mes de mayo, entre las que está la interpretada por Blanca Paloma.

No obstante, si hay una propuesta que ha conseguido colarse en los corazones de personas de todos los rincones del planeta es, sin duda, la presentada por Noruega. Hace tan solo unos días, Alessandra Mele ganó la final del Melodi Grand Prix, siendo escogida para representar al país nórdico en Eurovisión con su Queen of Kings, un tema cargado de marcha y de personalidad. Sin embargo, ha llamado especialmente la atención que se trata de una canción muy similar a la que en su día creó Chanel para España, contando con una vestimenta bastante característica y un timbre de voz y coreografía muy parecidos a los de la de La Habana. De esta manera, muchos son los seguidores de Eurovisión que consideran que, dada la popularidad que consiguió Chanel Terrero con su SloMo hace tan solo unos meses, Noruega ha tomado nota para crear una versión propia de la artista con la que conseguir un primer puesto que tendrá que disputar con otros 36 países participantes, entre los que está España con una propuesta de lo más flamenca.

🇳🇴‼️ Alessandra será la representante de Noruega en #Eurovision 2023 con ''Queen Of Kings''. pic.twitter.com/0Em1NuiYYK — EL EUROVISIVO (@ElEurovisivo) February 4, 2023

Aún así, cabe destacar que el estilo de Chanel no solo ha sido todo un éxito en países del norte de Europa, sino también fuera del perímetro del continente. Es por ello que habrá que esperar para saber si una coreografía y canción similares a las de SloMo siguen gustando al jurado y al público o si, por el contrario, prefieren optar por nuevas alternativas que en nada se parezcan a lo anterior y que aporten un soplo de aire fresco a una gala tan esperada como deseada por todo el grupo de fans.