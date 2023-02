Penélope Cruz es una de las grandes estrellas internacionales que llegará a los Goya dispuesta a triunfar en todos los sentidos. La actriz oscarizada no ha dudado en acudir siempre a la gala del cine español que la ayudo a ser mundialmente conocida. Sin las películas del cine español que la llevaron a Hollywood no hubiera podido tener la carrera que ha conseguido. De igual forma que su marido Javier Bardem. Esto es todo lo que no sabes de Penélope Cruz a la puerta de los Goya.

A la puerta de los Goya esto es todo lo que no sabes de Penélope Cruz

Le debe el nombre a Serrat, el cantautor favorito de sus padres. La canción Penélope es la que le puso ese nombre que acabaría siendo mundialmente famoso. No es de extrañar que la actriz le deba a este cantante su singularidad.

Sale de casa 8 veces, para evitar la mala suerte, es muy supersticiosa tal y como mostró en una entrevista. Estos tics le hacen conectar con un Woody Allen que también ha contado con la actriz española en sus películas.

Goya Toledo es su mejor amiga y también actriz. Casualidades de la vida se conocieron cuando tenían 14 años y desde entonces han mantenido el contacto. Hoy en día pueden presumir de las respectivas carreras que han conseguido crear.

Estuvo 6 años saliendo con Nacho Cano. Siendo la envidia de todo un país que veía en el grupo Mecano a uno de los más seguidos. Media España tenía el poster de Nacho en su habitación, mientras salía con Penélope Cruz que era casi una adolescente.

Jamón Jamón fue su gran éxito, rodada en 1992 con Pedro Almodóvar, con 30 años menos, Penélope posaba desnuda. Después de acabar la grabación se prometió que no volvería a aparecer desnuda ante las cámaras. No cumpliría con la promesa volvería a desnudarse con Amenábar en 1997.

Se casó con Javier Bardem en la isla privada que tiene Johnny Deep en Las Bahamas. Un matrimonio secreto que no tardaría en salir a la luz. Juntos tienen dos hijos, Luna y Leo, los cuales no han aparecido frente a las cámaras nunca.

Es fan incondicional de Chanel, la firma de ropa que no duda en lucir en las principales apariciones públicas de esta actriz. Una marca que le encanta y que la ha convertido en una de sus abanderadas.