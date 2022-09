‘The Control Room’, la miniserie británica que está sorprendiendo en Filmin

Septiembre llega a las plataformas de streaming cargado de nuevas películas y series. Entre ellas, el estreno de The Control Room una intensa serie de suspense británica dirigida por Amy Neil y creada por el equipo detrás de la conocida serie Sherlock.

The Control Room está protagonizada por un joven que trabaja como teleoperador en el servicio de ambulancias de Glasgow y recibe una llamada que cambiará su vida. Una miniserie de 3 episodios de 60 minutos que engancha desde el primer episodio.

En Filmin siguen apostando por las producciones de suspense. The Control Room se une al catálogo de la plataforma de streaming donde se pueden ver otros thrillers de calidad como El hombre del sótano, Cosmética del enemigo, Locke, No hay salida o Sospechos.

Situaciones extremas

Esta miniserie de suspense está protagonizada por Gabe que en su trabajo de teleoperador en el servicio de emergencias de ambulancias en Glasgow hace frente todos los días a situaciones extremas de vida o muerte. Todo cambia para él cuando contesta la llamada de una mujer que, desesperada tras matar a un hombre, reconoce la voz de Gabe. El joven se da cuenta de que esta vez la vida que está en peligro es la suya propia.

Nick Leather, el guionista de la serie nos cuenta cómo nació esta historia: “Una mañana fui a por mi hija y no se despertaba, estaba muy débil. Llamé enseguida a emergencias, desesperado, y me di cuenta de cómo la persona que está al otro lado de la línea puede cambiarte la vida. Por unos minutos, se crea una relación muy intensa. Necesitaba escribir sobre esto. The Control Room es un thriller, sí, pero también una historia de amor con detalles de coming of age».

El actor Iain Decaestecker el cual da vida a Gabe ha explicado: “Es uno de los guiones más interesantes y trepidantes que he leído. Leather es un maestro del suspense que consigue mantenerte en vilo sin olvidar la parte sensible”.

Un buen reparto

El protagonista de la serie es el actor Iain De Caestecker (Nosotros) que interpreta el papel del joven protagonista. También en el reparto están los actores Joanna Vanderham (The Runaway) Sharon Rooney (My Mad Fat Diary), Daniel Portman, Jatinder Singh Randhawa, Rona Morison, Taqi Nazeer, Harvey Calderwood, Conor McLeod o Farrah Thomas, entre otros.

The Control Room es una serie británica de calidad que sorprende por sus giros de guion y la buena interpretación de sus protagonistas. Esta serie está disponible para suscriptores de Filmin desde el 6 de septiembre en VE (Versión doblada al Español) y en VOSE (Versión Original Subtitulada al Español). Uno de los estrenos de series más esperados de este mes de septiembre.