‘TardeAR’: habla la mujer que fue engañada por su marido con el cura que les casó

Impactante historia la que mostró TardeAR este martes. Para el programa de Telecinco habló una mujer que se hacía llamar Diana- quien no quiso mostrar su rostro- para relatar cómo había descubierto (hacía años) que su esposo le había sido infiel con el cura que les había casado.»Mi marido siempre me insistía en que fuera a cenar a la casa del cura y yo decía: sí que es beato. Yo me dejaba llevar e íbamos a su casa a cenar muchas veces. Yo no sospechaba nada, veía que era como cualquier amigo, nos contaba cosas, pero ni mucho menos me podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Un día fui al baño y cuando salí les encontré dándose un beso apasionado y no me podían decir que no era lo que parece». Además, la mujer, ante Ana Rosa Quintana, confesó que terminó descubriendo que el mismo sacerdote- que ya no ejerce como tal «desde hace años»- también mantuvo relaciones con un primo de ella.

La mujer que fue engañada por su marido con el cura que les casó habló en directo con TardeAR para contar su historia y cómo se enteró de que este hombre le estaba engañando. «Él no conocía al cura para nada, pero yo decidí casarme en una ermita fuera de donde yo vivo y le comenté a este cura si nos podía casar y así fue, nos casó allí y se hicieron muy amigos, demasiado», relató la mujer, quién no quiso descubrir su rostro ante las cámaras.

Y es que esta mujer les pilló infraganti en su propia casa, como también terminó descubriendo que este sacerdote se lió con su primo: «Me dijo que él también se había acostado con este cura». Del que contó que “ya no ejerce como sacerdote desde hace muchos años”.

El marido de Diana acudía casi todas las noches a cenar a casa de este cura y el día que ella también fue invitada los descubrió besándose con pasión cuando iba al baño: «Siempre me insistía en que fuera allí a cenar y yo decía: sí que es beato. Yo me dejaba llevar e íbamos a su casa a cenar muchas veces. Yo no sospechaba nada, veía que era como cualquier amigo, nos contaba cosas, pero ni mucho menos me podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Un día fui al baño y cuando salí les encontré dándose un beso apasionado y no me podían decir que no era lo que parece».

«Me dijo que es lo que hay y se puso a reír»

Esta mujer afirmó que su marido se lo confesó y puntualizó cuál fue su actitud tras esto: «Me dijo que es lo que hay y se puso a reír». Diana también comentó los comentarios que le hacía este cura después de que se separasen: «Me hacía alarde de los atributos de mi marido». «¿Que el sacerdote te hablaba, después de separada, del cacharro de tu marido?», preguntó Ana Rosa escandalizada para después añadir: «No sería el primer hombre para tu marido, supongo, porque uno no se levanta un día y se enamora de un curo».