Sony Pictures pone fecha de estreno para ‘Venom 3’

A pesar de encontrarnos en un escenario confuso e incierto sobre el futuro de la industria, Sony Pictures acaba de anunciar una fecha fijada para Venom 3. La tercera parte del spin-off ha ido avanzando de forma progresiva y constante desde que se estrenase la secuela, ya que entre otras cosas, parece ser la única franquicia de Marvel que le funciona bien a la productora en la taquilla (salvando sus propuestas de animación sobre Spider-Man).

Las entregas anteriores se estrenaron en los cines a principios de octubre en sus respectivos años, recaudando 856 y 502 millones en la taquilla internacional. Aunque hay que tener en cuenta que la pérdida significativa de Venom: habrá matanza tiene que ver con la realidad posterior a la pandemia. Venom 3 se estrenará el 12 de julio de 2024 en cines, coincidiendo con la propuesta live action de Disney, Mufasa: The Lion King.

Cambios para ‘Venom 3’

A diferencia de sus anteriores aventuras, Venom 3 tendrá un importante cambio en la parte creativa. Kelly Marcel se hará cargo de la dirección, después de haber sido el guionista de las dos anteriores películas. El elenco también ha realizado ajustes y cambios. Por supuesto, volveremos a tener a Tom Hardy en el papel principal y también, a dos estrellas internacionales como son Juno Temple (Ted Lasso) y el ex del UCM, Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange).

Será la primera vez que Eddie Brock y Venom se presenten como blockbusters del calendario veraniego. La fecha inicial estaba ideada para octubre del mismo año, mes en el que habían coincidido los dos anteriores estrenos de la franquicia. Parece extraño que Sony decida adelantar el filme, justo en un momento en el que la huelga de guionistas y actores no tiene pinta de llegar a su fin de forma inminente.

El SAG-AFTRA y los escritores demandan toda una serie de reclamos a la alianza de los productores y estos, no solo no pueden participar ni en procesos de casting ni por supuesto en rodajes, sino que tampoco pueden aparecer en promociones de los filmes en los que hayan participado. Razón por la cual Rivales de Zendaya ha retrasado su estreno. Venom 3 llegará en un momento complicado para el cine de superhéroes. Las superproducciones de Marvel y DC ya no pueden recaudar tanto como en su apogeo y quién sabe si el carisma y la interpretación de Hardy resistirán un buen empuje en la taquilla.