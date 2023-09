A Sofia Coppola no le importa la diferencia de edad de sus personajes en ‘Lost in Translation’

Nuestra forma de pensar ha cambiado mucho desde hace 20 años, transformación inequívocamente ligada al poso que dejan en la cultura popular algunas historias. Por eso, es tan común que en la actualidad se ejerza cierta miopía histórica e inquisidora sobre por ejemplo, películas del pasado. Un caso particular es el de Lost In Translation y la diferencia de edad en una relación romántica. El filme ofrece una descripción matizada sobre una conexión fugaz entre viajeros solitarios (interpretados por Scarlett Johansson y Bill Murray), que fácilmente podría haber sido consumida a día de hoy por los debates éticos de las redes sociales.

El filme de culto dirigido por Sofia Coppola cumple este año dos décadas y esto, sumado a la promoción de Priscilla, el nuevo filme de la directora, ha sido una buena excusa para revisitar el modelo de relación de los personajes, pero Coppola no está nada ansiosa en volver a legitimar esa diferencia de edad presente en Lost in Translation.

“Se la mostré a mis hijos hace unos años cuando íbamos a Tokio y nos quedábamos en e Park Hyatt, y esa fue la primera vez que la vi en mucho tiempo y me dijeron ‘¿Por qué es tan joven?’ y ¿’es mucho mayor?’ La hice cuando estaba más cerca de la edad de Scarlett y no pensé mucho en ello. Eso fue algo que más notaron”, le explicaba la autora a Vanity Fair. La hija de Francis Ford Coppola no está particularmente interesada en negociar la moralidad de una película de hace décadas, pero por supuesto intentó aprovechar la pregunta para defender la relación entre ambos:

“No sé. No voy a pensar en eso. Simplemente estaba haciendo lo mío en el momento en que se hizo. Me di cuenta de que al verlo con mis hijos (…) Pero Bill es tan adorable y encantador. Parte de la historia trata sobre cómo se pueden tener conexiones románticas que no son sexuales ni físicas. Puedes enamorarte de personas que no son ese tipo de cosas”.

‘Priscilla’: Otro caso de amplia diferencia de edad

EL debate de edad en Lost in Translation coincide con el estreno de Priscilla. El último filme de Coppola pone el foco en la mujer de Elvis Presley, una historia de amor que comenzó cuando ella tenía 14 años y el 24.

Priscilla está protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi y está basada en las memorias de la propia mujer del Rey del Rock. Llegará a los cines estadounidenses el próximo 3 de noviembre y todavía no tiene fecha de estreno para las salas españolas.