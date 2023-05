Scarlett Johansson descarta un regreso como Viuda Negra al Universo Cinematográfico de Marvel

Como todo fan de Marvel conoce ya, el personaje de Viuda Negra tuvo un final heroico y sacrificado en Vengadores: Endgame. El personaje, interpretado por Scarlett Johansson desde l secuela de Iron Man en 2010. No obstante, su despedida final se produjo en un largometraje en solitario que se recuerda sobre todo, por la polémica que hubo en torno al estreno simultaneo de la cinta ambientada después de los eventos de Civil War. Sin embargo, morir no tiene por qué ser el fin sobre todo, teniendo en cuenta que el UCM está orientando toda su nueva etapa hacia el mutiverso.

Además, aunque su rol ahora vaya a ocuparlo Yelena Belova (Florence Pugh), su conexión familiar deja paso a que se den futuros flashbacks que desarrollen a la nueva y carismática Viuda Negra. Pero claro, la última palabra la tiene cómo no Johansson y por lo visto ha confirmado recientemente en una entrevista para Variety que no realizará más proyectos para el universo cinematográfico de Marvel, algo que le resulta altamente agridulce: “Estoy triste, por supuesto. Me encantó absolutamente cada experiencia de filmación que tuve, trabajando 10 años con Marvel y con ese increíble elenco y me encanta el personaje de Natasha”. A pesar de esos sentimientos hacia la heroína, la nominada dos veces al Oscar se siente muy bien por el final de su historia, señalando que “tiene mucha dignidad en su legado”.

No todo ha sido un camino de rosas en la relación de Johansson con la casa del ratón. Después del estreno simultáneo provocado por la pandemia, la actriz emprendió acciones legales contra el estudio argumentado que aquella decisión repercutió negativamente a la taquilla y por ende a su propio bolsillo, ya que su contrato (con la mayoría de las superestrellas de Holywood) estaba vinculado a los beneficios mundiales de la cartelera. Una situación que explicó en la entrevista, recordando como recibió el apoyo de extraños que no tenían nada que ver con la industria: “Ni siquiera podía caminar por un restaurante sin que alguien dijera ‘Bien por ti. Defiéndete’”.

En el futuro, Scarlett Johansson volverá a compartir elenco con Chris Hemsworth, cuando ponga su voz a Elita, uno de los personajes de la cinta de animación que Universal Pictures prepara de la franquicia Transformers. Aparte, regresará al cine indie de la mano de Wes Anderson gracias a Asteroid City.