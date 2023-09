Sofia Coppola no ha visto ‘Her’, «la película respuesta» a ‘Lost in Translation’

La cinefilia esconde historias tras las cámaras que a menudo, pasan desapercibidas una vez que las películas se proyectan en las salas. Es el caso de la conexión existente entre Lost in Translation y Her. Dos títulos que más alá del amor se podría entender que no tienen nada que ver, pero que tras indagar un poco entre sus autores descubrimos la realidad del asunto: El drama protagonizado por Joaquin Phoenix es una respuesta al imposible romance nipón dirigido por Sofia Coppola. Un filme que la hija del director de El Padrino no tiene ningún interés en ver.

Con motivo del vigésimo aniversario de Lost in Translation, Sofia Coppola se refirió en una reciente entrevista a la historia dirigida por su exmarido. Como hemos adelantado, entre los cinéfilos se tiene la creencia que ambos largometrajes son los dos lados de la misma moneda del matrimonio de Jonze y la cineasta de Las vírgenes suicidas:

“¡Nunca la vi!”, se sinceraba Coppola con la revista Rolling Stone, agregando que le parece sorprendente el paralelismo entre las dos teniendo en cuenta que existe una década de diferencia entre ambas: “Desde el tráiler, también se ve igual. Tenemos el mismo diseñador de producción. Pero no lo he visto. Sé que a la gente le gusta mucho esa película, pero yo no la he visto. No sé si quiero ver a Rooney Mara como yo”.

‘Her’ y ‘Lost in Translation’

Her sigue a un hombre un tanto solitario (Phoenix) en un futuro cercano, mientras lidia con una ruptura cercana (el personaje de Mara), buscando consuelo en un sistema de inteligencia artificial, con la voz de Scarlett Johansson, quien también protagonizó Lost in Translation.

Se dice que la cinta de Sofia Coppola también lidia tiene a un doble de Jonze, quien en teoría sería el personaje interpretado por Giovanni Ribisi, el distante marido del personaje de Johansson. La directora acaba de presentar Priscilla en el Festival de Cine de Cannes, mientras que el último trabajo de Jonze se remonta a escribir el guion de Jackass Forever. Aparte de Her, el director norteamericano tiene en su filmografía producciones de culto de la talla de Cómo ser John Malkovich y realizar videoclips para cantantes de la talla de Björk, Daft Punk, Kanye West o R.E.M.