Tráiler de ‘Napoleón’: Joaquin Phoenix vuelve a ponerse a las órdenes de Ridley Scott

Sony Pictures y Apple han lanzado el primer tráiler de Napoleón, la esperada película biográfica en la que Joaquin Phoenix se pone en la piel del General francés. Durante meses, han surgido varias noticias en torno a la producción en la que se auguraba que esta iba a ser una autentica epopeya que narraría el ascenso del personaje histórico al poder. A falta de su estreno, su tráiler no hace más que reafirmar todas esas especulaciones. La cinta dirigida por Ridley Scott promete ser un recital de Phoenix y Vanessa Kirby, quien interpreta a Josefina Bonaparte, pero también un filme lleno de épicas batallas.

Napoleón no se centrará en un momento exacto, sino que será un repaso al ascenso y crisis de su poder. Un retrato que se refleja en todos las secuencias de batalla de este temprano material promocional. El protagonista afirma que está destinado a la grandeza, aunque las figuras que ostentan el poder lo ven únicamente como un arma. Por tanto, decide tomar el control político por sus propias manos y la de la confianza de su ejército, además de posteriormente la corona que le acreditaría como emperador.

La historia está producida bajo el sello de Apple TV, pero lejos de un estreno únicamente en el streaming, Napoleón no podía tener una simple llegada la pequeña pantalla. De esta forma, su asociación con Sony Pictures es clave para tener una distribución ideal, sobre todo teniendo en cuenta que llegará a las salas en la recta final hacia la temporada de premios. A diferencia de sus principales competidoras. La empresa fundada por Steve Jobs ha apostado por las grandes producciones y su distribución en las salas. Ahí están otros ambiciosos proyectos como Killers of the Flower Moon el próximo octubre y el próximo año hará lo propio con Argylle y Apex, la película sobre la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt.

Además de Phoenix y Kirby, otros grandes rostros aparecerán en la cinta, como Rupert Everett e Ian McNeice. La nominada al Oscar por Fragmentos de una mujer, elogió el trabajo de su compañero de reparto y la calidad de la producción, mientras promocionaba Misión Imposible: sentencia mortal: “Es épico. Joaquín es extraordinario. Es la mejor película biográfica histórica de Ridley, de verdad”.

Napoleón llegará a los cines españoles el próximo 24 de noviembre, semanas después hará lo propio en Apple TV +.