Vanessa Kirby responde a los rumores que la sitúan como esta heroína de Marvel

La estrella de Misión Imposible, Vanessa Kirby, ha respondido a los recientes rumores que la sitúan como la actriz que asumirá el rol de la próxima superheroina de la casa de las ideas. Y es que la intérprete británica ha sido uno de los nombres que más han sonado para encarnar a Sue torm, la mujer invisible de Los 4 fantásticos. Una rumorología que ha establecido en el papel a varias actrices, entre ellas a Emily Blunt, pero que pronto deberá tener un casting cerrado si el proyecto quiere salir adelante aunque la reciente huelga de guionistas vaya a retrasar los próximos proyectos de Marvel. Lejos de desmarcarse del reto, Kirby ha contestado a las peticiones de los fans, mientras se encontraba en la presentación de Misión Imposible: Sentencia mortal.

“Sería un honor”, le contestaba la nominada al Oscar a Comicbook.com en una entrevista junto a su coprotagonista en la franquicia de Paramount Pictures, Pom Klementieff. Kirby no reveló mucho más, pero entonces entró en juego su compañera de reparto, la cual interpreta a Mantis en el UCM: “¡Podríamos trabajar juntas!”, le decía de nuevo. Por supuesto, en un rol tan codiciado, la actriz de The Crown no es la única en la que el equipo de Kevin Feige parece haber puesto la mira pues Lily James (Pam & Tommy), Jodie Comer (El último duelo) y Amanda Seyfried (The Dropout) también han estado vinculadas al codiciado papel. Por si estas fuesen pocas candidatas, en algún momento durante el pasado año los fans han pedido que Saoirse Ronan (Amsterdam), Phillipa Soo (Hamilton) y Rachel Brosnahan (Mrs. Maisel) asuman el rol.

En su homólogo masculino del grupo superheroico, Adam Driver (Star Wars: El despertar de la fuerza), Penn Baggeley (You), Dev Patel (Slumdog Millonaire) y Diego Luna (Andor) han sonado para el papel de Míster Fantástico. El nuevo reboot de Los 4 fantásticos llegará a las salas el próximo 2 de mayo de 2025.

Por su parte, a Vanessa Kirby la veremos en la recta final de la franquicia Misión Imposible, participando en las dos partes de Sentencia mortal, la primera de ellas se estrena en menos de un mes en los cines de todo el mundo. También interpretará a la esposa de Napoleón en el film sobre el general francés que ha preparado Ridley Scott con Joaquin Phoeix en el papel protagonista.