Sofia Coppola compara las vidas de Priscilla Presley y María Antonieta

El apellido Presley está de moda este año. Principalmente, debido al biopic del Rey del Rock con el que el cineasta Baz Luhrmann parece haber conquistado a la crítica y a gran parte del público. No obstante, hace poco supimos que Sofia Coppola va a contar su propia historia, esta vez desde la mirada femenina de Priscilla Presley protagonizada por Cailee Spaeny y en la que Jacob Elordi (Euphoria) representará al mítico cantante. Coppola está más que acostumbrada a retratar personajes femeninos y en una conversación para Vogue, ha querido comparar la figura de la viuda de Elvis, con la de María Antonieta, la reina de Francia ejecutada durante la revolución francesa.

La comparación no nace de la nada. La cineasta hija del director de El padrino realizó en 2006 una suerte de biopic pop en el que Kirsten Dunst interpretaba a la noble protagonista. Ahora, en pleno tratamiento de las memorias de Priscilla tituladas Elvis and Me, Coppola parece haber encontrado una conexión en la visión arriesgada que planteará con la propia Priscilla como productora ejecutiva del filme:

“Estoy emocionada de hacer algo arraigado en ese estilo estadounidense por primera vez. Priscilla es un icono del glamour por excelencia. Estaba tan interesada en la historia de Priscilla y su perspectiva sobre cómo se sentía crecer como adolescente en Graceland. Estaba pasando por todas las etapas de la juventud en un mundo tan amplificado, algo similar a María Antonieta”, le dijo Sofia Coppola al medio.

Después, la directora de Lost in translation ofreció algunas claves de cómo adaptará la vida de Priscilla, teniendo en cuenta que deberán recrear algunos de los puntos más épicos de su historia bajo un presupuesto reducido. La directora eligió a Spaeny para un papel que abarcará las edades de 15 a los 27 años. El equipo será el recurrente en la mayoría de las producciones de la directora, con Philippe Le Sourd como director de fotografía, Sarah Flack en la edición y Stacy Battat encargándose del diseño de vestuario. Priscilla será la tercera colaboración entre Coppola y el sello A24, después de On the rocks y The Bling Ring. Se desconoce todavía cuando Priscilla llegará a los cines, aunque su preproducción está lo suficiente avanzada como para determinar que podría iniciar su rodaje a principios de 2023.

Por último y por si quedaba alguna duda, no deberíamos esperar ninguna semejanza entre esta y la última versión dirigida por Luhrmann: “Creo que Baz es tan único y su versión de esa historia fue tan creativa. Pero Priscilla es un personaje tan secundario en esa película que nunca sentí que estaba pisando el mismo territotio (…) creo que será interesante tener dos interpretaciones completamente diferentes de los mismos eventos y período de tiempo”.