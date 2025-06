Ha sido el mayor viaje de la NASA y está en Prime Video: es la mejor película de ciencia ficción del siglo XXI

Cuando se habla del género de la ciencia ficción en el cine, la mente de los cinéfilos siempre se remite a grandes clásicos de dicha tipología como son 2001: Una odisea en el espacio (1968), Solaris (1972) o Blade Runner (1982). Pero, el séptimo arte más moderno también configuró hace relativamente poco, otra de esas obras que marcan a toda una generación de espectadores. Hablamos cómo no de Interstellar (2014). Disponible en Prime Video, esta épica historia de ciencia ficción ha logrado con el tiempo convertirse en el trabajo más recordado de un director como Christopher Nolan. Una sentencia un tanto osada si tenemos en cuenta que el británico es el responsable de otros filmes de la talla de Memento (2000), Origen (2010) u Oppenheimer (2023), su coronación en los Premios Oscar de 2024. Interstellar es el mayor viaje de la NASA en la ficción y más de una década desde su estreno, sigue conquistando y emocionando el corazón del público.

Al igual que ocurre con Gladiator (2000) o Forrest Gump (1994), hoy son muchas las personas que hablan de esta cinta como su película favorita. Con un guion original del propio Nolan y de su hermano, Jonathan Nolan, Interstellar fue un triunfo para la crítica especializada y un filón para la taquilla de Warner Bros, cosechando 681 millones de dólares en todo el mundo. Además, estuvo nominada a cinco premios Oscar (mejor banda sonora, diseño de producción, sonido, efectos sonoros, efectos visuales) de los cuales se terminó llevándose el de los efectos especiales (como no podía ser de otra forma). Porque más allá de toda la fantasía que hay detrás de esta odisea estelar, Nolan se rodeó de físicos como Kip Thorne, ganador del Nobel por descubrir las que las ondas gravitacionales son reales y un auténtico experto en agujeros negros. Así, se demostraba en parte que es posible generar un blockbuster entretenido sin pegar las típicas «pedradas» a la ciencia, como antes hicieron otras superproducciones de la dimensión presupuestaria de Armageddon (1998). Pero, ¿cuál es el punto de partida de este título del catálogo de Prime Video que representa una de las mejores opciones para los fanáticos de la ciencia ficción?

¿De qué trata ‘Interstellar’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por el ex piloto de la NASA Cooper y la científica Amelia emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad. Deberán viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta en otra que puede garantizar el futuro del mundo».

La trama de por sí es atrayente y aparte de la posición de genio de su cineasta, el casting no hace otra cosa que poner la guinda a un pastel de cine magnífico. Ahí están Matthew McConaughey, quien ganaría el Oscar un año antes por Dallas Buyers Club (2013) y Anne Hathaway, actriz que se había puesto ya a las órdenes del realizador en El caballero oscuro: la leyenda renace (2012). Tras ellos, el elenco se completa con David Gyasi (El atlas de las nubes), Jessica Chastain (El árbol de la vida), Mackenzie Foy (Black Beauty), Matt Damon (El indomable Will Hunting), Michael Caine (Las normas de la casa de la sidra), John Lithgow (Cónclave), Casey Affleck (Ocean’s eleven) y un por aquel entonces desconocido Timothée Chalamet (Call me by your name).

Interstellar tiene un propósito de aventura espacial para salvar a la humanidad, pero en realidad se resume en la vuelta a casa y al encuentro de un padre con su hija, como bien le pediría materializar en una de las canciones Nolan al compositor Hans Zimmer. ¿El resultado? Una banda sonora encomiable, una oda a la espectacularidad y en definitiva, una profunda reflexión sobre las conexiones humanas.

Prime Video: la película de ciencia ficción

A pesar de sus casi tres horas de duración, Interstellar sabe manejar su ritmo del drama a la espectacularidad contrarreloj de una tensión que aumenta con cada viraje en el camino, apuntalando giros de guion sorprendentes y una concatenación de imágenes y melodía musical que viajan de la mano casi líricamente.

Una carta de amor a la aventura y al reencuentro que no sólo está disponible en Prime Video, sino también en el abanico de contenidos de Netflix y Tvify.