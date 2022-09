Shia LaBeouf se ha convertido al catolicismo gracias a Mel Gibson y a la película ‘Padre Pío’

En la mente de los cinéfilos, el nombre de Shia LaBeouf y la palabra “polémica” van ineludiblemente relacionadas en los últimos años. El actor tiene una amplia lista de conflictos dentro y fuera de los rodajes que le han provocado más de un escarnio público. Considerado como uno de los más grandes talentos de su generación, LaBeouf no ha sabido llevar ni el peso de la fama ni mantener una carrera estable.

Recientemente, volvió a ocupar todas las portadas a raíz del cercano estreno de No te preocupes querida. La directora Olivia Wilde, lo sustituyó al principio de la producción debido a las constantes tensiones con el resto del reparto (especialmente con Florence Pugh), sustituyéndolo por el cantante Harry Styles. Promocionado el que será su segundo largometraje, Wilde aseguró haber despedido al actor, unas declaraciones que hace algunos días contestó el propio LaBeouf ,negando la máxima y matizando que fue él quien se fue del proyecto, alegando como excusa el poco tiempo que el reparto tenía para ensayar. Pero lo que realmente ha sorprendió del comunicado del intérprete de Disturbia, son las formas con las que en su email a Variety explicaba la situación. En el texto, el actor se mostró redimido, respetuoso y sobre todo, muy espiritual. Un cambio de comportamiento que se puede explicar con el devenir de la siguiente cinta que protagonizará, Padre Pio. Durante el rodaje, LaBeouf se ha convertido al catolicismo. Conversión que no habría alcanzado de no ser por la figura del actor y director Mel Gibson.

Padre Pío es la nueva obra del director norteamericano Abel Ferrara. Autor de propuestas como Teniente Corrupto o The king of New York, Ferrara es un provocador nato y su visión religiosa nunca está exenta de polémica. Si, la palabra que persigue a LaBeouf le hace idóneo para el papel por mucho que en su charla para la web serie católica Bishop Barron Presents haya hablado abiertamente de cómo buscar al personaje del clérigo ha expandido su fe.

“Entras en ese reino y tienes gente que se acerca a ti una vez que saben que estás interpretando a Pío”, contaba el actor sobre sus primeras incursiones a eventos de católicos tradicionales. Un acceso religioso que obtuvo gracias a Gibson, pues el australiano mantiene una pasión histórica por el cristianismo que entre otras cosas, le llevó a rodar La pasión de Cristo en arameo, hebreo y latín: “Soy bastante cercano a Mel Gibson, no sabía cómo llegar a la misa en latín. No sabía cómo encontrarla. No se puede, como, conectarse online y encontrarla. Él me presentó a cierta misa en latín, porque él está muy metido en esa cosa tradicionalista”.

Pío de Pietrelcina fue un fraile capuchino y sacerdote católico italiano famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en sus manos, pies y costado. Padre Pío llegará a los cines el próximo 9 de septiembre en Estados Unidos y por el momento, no tiene fecha de estreno en España.