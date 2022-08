La serie que más engancha de Netflix: es el último triunfo de la plataforma

La plataforma de streaming Netflix ha estrenado este verano varias series que se han convertido en todo un éxito. Por ejemplo, Sigue respirando, Fanático, Cómo cambiar tu mente y The Sandman. Esta última se ha convertido en el último triunfo de Netflix y en una de las series más vistas de este verano.

The Sandman se encuentra en estos momentos en el número 1 del Top10 de Netflix por delante de Alba, Pasión de Gavilanes y la tercera temporada de Locke&Key que se acaba de estrenar en la plataforma. ¿Cuáles son las razones de su éxito entre los usuarios de la plataforma de streaming? Os vamos a dar 5 razones para no perderse esta serie.

1. Un mito moderno

La serie The Sandman cuenta la historia de Morfeo el rey de los sueños y la convierte en un mito moderno. Según la sinopsis de Netflix es “un mosaico de mitos modernos y fantasía oscura en el que se entretejen con naturalidad la ficción actual, el drama histórico y las leyendas.”

2. Un héroe diferente

Morfeo intentará reparar en la serie los errores que ha cometido en su larga existencia, tanto a nivel cósmico como humano. Por esas características humanas Morfeo conecta con los espectadores que ven como es capaz de admitir y reparar sus faltas. Morfeo regresa después de más de cien años de cautiverio y su objetivo es recuperar su reino y todo el poder que le robaron.

3. Un buen reparto

El conocido actor británico Tom Sturridge, que interpreta a Morfeo en la serie, ha sorprendido por su buena actuación en The Sandman. Además, la actriz Kirby Howell-Baptiste, conocida entre otros trabajos por su participación en la serie The Good Place, interpreta a su hermana Muerte y su actuación, aunque al principio fue un poco polémica, ha sorprendido de forma positiva a los usuarios de Netflix. También destaca el trabajo de actores como Mason Alexander que da vida a Deseo la hermana pequeña del protagonista, Boyd Holbrook a Corinthian y Charles Dance (The Crown) por su papel del ocultista Roderick Burgess.

4. Diez intensos episodios

Los intensos 10 episodios de la primera temporada de The Sandman en Netflix son una adaptación de solo 16 números de la serie original de cómics de Neil Gaiman que tiene 75 en total. Esto quiere decir que todavía queda mucho universo de Gaiman por descubrir para los usuarios de Netflix si se decide hacer una segunda entrega.

5. Una segunda temporada de The Sandman en Netflix

Aunque la plataforma de streaming Netflix todavía tiene que confirmar oficialmente si va a haber una segunda temporada de The Sandman, el productor ejecutivo David S. Goyer acaba de confirmar que ya está trabajando en el guion de los nuevos episodios de una próxima temporada.