‘Sigue respirando’, la serie que está triunfando este verano en Netflix

Las películas y series en las que sus protagonistas tienen que sobrevivir en una situación extrema se ha convertido en las preferidas para muchos espectadores. Series como Perdidos, Manifest o Yellowjackets se han convertido en todo un éxito. El pasado 28 de julio Netflix estrenó una serie que se está convirtiendo en una de las más vistas del verano: Sigue respirando.

Sigue respirando es una serie de suspense y supervivencia de 6 episodops cuya producción ejecutiva ha corrido a cargo de los showrunners y guionistas Brendan Gall y Martin Gero (Blindspot, Los tortolitos) y Maggie Kiley (Dr. Death, Dirty John). Su protagonista es Liv, una abogada neoyorquina, que se estrella en un avión privado en la remota frontera canadiense. “Allí tiene que sobrevivir en solitario, lo que implica enfrentarse tanto a la implacable naturaleza como a sus propios demonios”, según explica la sinopsis de Netflix.

Un aterrizaje forzoso

En las primeras imágenes de esta serie vemos a una avioneta privada que se estrella en plena naturaleza de la frontera canadiense. Solo se salvan dos personas: Liv y un hombre. El problema es que él está gravemente herido y Liv tendrá que intentar sobrevivir. Para ello deberá centrarse en el presente que está viviendo y olvidarse de los fantasmas del pasado de los que pretendía escapar con este viaje.

Liv sufrirá caídas, encuentros desagradables con animales salvajes y peligrosos, situaciones de hambre y mucha angustia y agotamiento. La protagonista de Sigue respirando descubrirá la fuerza que tiene y cómo está le ayuda a resistir en situaciones muy adversas.

Un buen reparto

Sigue respirando está protagonizada por la actriz mexicana Melissa Barrera que da vida a Liv Rivera, la joven abogada de Nueva York que no tiene más remedio que sobrevivir. A esta actriz ya la conocemos por su papel de Sam Carpenter de Scream 5, papel que volverá a interpretar en la próxima película de la saga que se estrenará posiblemente en 2023. La actriz se ha convertido en estos días en

todo un descubrimiento para muchos espectadores.

En el reparto de Sigue respirando también están los actores Jeff Wilbusch (Unorthodox), Austin Stowell (Colossal), Florencia Lozano (Narcos), Juan Pablo Espinosa (Floricienta), Mike Dopud (Socios y sabuesos), Joselyn Picard (Superman & Lois), Getenesh Berhe (Running with Violet), Michelle Choi-Lee (Yellowjackets), Ranjit Samra (The Twilight Zone), Alison Wandzura (La travesía), Keith Dinicol (Schitt’s Creek), Katrina Reynolds (Batwoman) y Stephanie Izsak (The Flash).

La serie Sigue respirando se ha situado en el Top10 de Netflix en estas semanas y se ha convertido en una de las apuestas de la plataforma de streaming para este verano junto con Sandman y la cuarta temporada de Un lugar para soñar.