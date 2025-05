La serie de Luis Tosar de 6 episodios que está en Netflix: es adictiva y la vas a ver en una tarde

Si pensamos en un intérprete de la talla de Luis Tosar, lo más habitual es que nuestra memoria lo relacione con lo estrictamente cinematográfico. El actor gallego ha trabajado con los mejores cineastas españoles a lo largo de los años, desenvolviéndose a la perfección en los diferentes géneros, aunque claro está, destacando enormemente en el terreno del thriller. Pero también, una serie en concreto ha supuesto el espacio en el que Tosar ha logrado imprimir su tan característico carácter y omnipresencia, sobre todo en Netflix, siendo el terminal el hogar de nuestra recomendación de hoy: Los favoritos de Midas.

11 nominaciones a los Goya no son ninguna tontería y a pesar de que nuestro protagonista de hoy no se lleva a casa la consideración de la Academia del cine español desde el 2010 con Celda 211, el ritmo de trabajo de esta estrella de 53 años es tan frenético como la tensión que generan la mayoría de sus personajes. El pasado 2024 lo vimos en la serie de Zorro y en películas como Tratamos demasiado bien a las mujeres, El correo o Amanece en Samaná. Sin olvidarnos por supuesto de el fenómeno comercial que supuso La infiltrada, con 9 millones y medio de recaudación, colocándose en el segundo lugar de las películas más taquilleras del año, sólo por detrás de Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. Este 2025, Sumándose al éxito que tuvo hace un lustro Los favoritos de Midas, a finales de año tendremos a Salvador, otra serie con Tosar a la cabeza para el catálogo de Netflix, donde compartirá reparto con Claudia Salas (Élite). Pero volviendo a la prescripción televisiva que nos ocupa hoy…¿de qué trata Los favoritos de Midas?

¿De qué trata ‘Los favoritos de Midas’?

La sinopsis oficial de Los favoritos de Midas: «Ambientada en el Madrid de la actualidad, la trama está inspirada en The Minions of Midas, un relato corto que Jack London publicó en 1901. La historia sigue a un gran empresario que sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados ‘Favoritos de Midas’ matarán a una persona al azar en la fecha señalada, añadiendo una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo».

La serie, aparte de contar con Tosar comandando el proyecto, supone un proyecto donde Netflix concentró a una buena cantidad de rostros conocidos de la escena interpretativa española. Marta Belmonte (Servir y proteger), Marta Milans (¡Shazam!), Carlos Blanco (Los años nuevos), Bea Segura (Malasaña 32), Goize Blanco (Veneciafrenia), Pepe Ocio (Camino) y Willy Toledo (Escape), conforman el elenco secundario de este producto producido por Nostromo Pictures y con Mateo Gil y Miguel Barros en el papel de Showrunners. Gil tiene tres Goya al mejor guion en su carrera, gracias sobre todo a su estrecha colaboración con Alejandro Amenábar, con quien creo filmes a la altura de Abre los ojos (1997), Mar adentro (2004) o Agora (2009). Por su parte, Barros es responsable del libreto de filmes tan relevantes como Nadie quiere la noche (2015) de Isabel Coixet) o la miniserie Libertad (2021) de Enrique Urbizu.

Los favoritos de Midas fue una de las series más vistas en el momento de su estreno y todavía a día de hoy se especula con la posibilidad de una segunda temporada. Sin embargo y desgraciadamente para sus fans más acérrimos, ha pasado demasiado tiempo como para que desde la «gran N roja» se planteen ahora una continuación. Seis capítulos de aproximadamente 50 minutos que como espectadores, no podremos abandonar en ningún momento. Bajo la potente intriga de su premisa y los calculados giros de guion de su argumento, Los favoritos de Midas es una historia perfecta para un maratón este fin de semana.

Si bien la crítica no la erigió como la panacea de las series, la mayor parte de la prensa especializada destacó su capacidad para cubrir con creces las necesidades que debe conquistar cualquier ficción que en la actualidad quiera sobrevivir a la cantidad de estímulos en forma de estrenos que tienen hoy en día los espectadores.

La mejor serie de Luis Tosar en Netflix

Los favoritos de Midas es la mejor serie de Luis Tosar en Netflix o al menos, eso es lo que podemos decir de momento hasta el estreno de la ya mencionada Salvador. No obstante y si la adaptación de London es demasiado pausada para los suscriptores de la major californiana, Tosar también protagonizó en 2023 la serie Hasta el cielo. Trabajo derivado que funciona como secuela de la película homónima en la que también participó a las órdenes de Daniel Calparsoro.