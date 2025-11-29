La serie de Jose Coronado de 8 episodios para ver en una tarde: puro drama que te atrapa desde el minuto 1

La presencia del actor Jose Coronado es siempre sinónimo de éxito para las plataformas de streaming. Series como Periodistas, El príncipe, Vivir sin permiso, Inocente, Gigantes, Entrevías, Legado o La chica de nieve han triunfado en los últimos años. La ficción de suspense y misterio Legado se estrenó en Netflix en mayo de 2025 y se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma. El conocido actor español Jose Coronado da vida en la serie Legado el papel del empresario de la comunicación Federico Seligman, que debido a una repentina enfermedad tiene que dejar la dirección de la compañía en manos de sus hijos. Cuando se encuentra recuperado y decide volver a tomar el mando de la empresa descubre que sus hijos no han seguido sus consejos y han desviado fondos y han tomado decisiones que no debían. Federico Seligman tendrá que ir descubriendo lo que han hecho y asumiendo que como dice el refrán popular “de tal palo, tal astilla”.

La serie Legado ha sido comparada con la brillante Succession, que se puede ver en Max, en la que Logan Roy, su protagonista, tiene que decidir a cuál de sus hijos deja como heredero de su imperio, pero son ficciones totalmente diferentes. Legado cuenta por ahora con solo una temporada de 8 episodios de una duración aproximadamente 50 minutos y, aunque ha funcionado muy bien a nivel de visualizaciones, por ahora no hay ninguna noticia de que se vaya a renovar por una segunda entrega. Una serie dramática perfecta para un maratón de fin de semana.

Legado es una original ficción que ha sido creada y escrita por Carlos Montero (Élite, Respira), Pablo Alén y Breixo Corral para Netflix, dirigida por Eduardo Chapero-Jackson y Carlota Pereda que está producida por El Desorden Crea. Uno de sus puntos fuertes de Legado es su reparto ya que, además de con Jose Coronado, que borda el papel de Federico Seligman, ha contado con los actores Diego Martín, Natalia Huarte y María Morera quedan vida a sus codiciosos hijos.

¿Qué sucede en la serie Legado?

Federico Seligman es un magnate de la comunicación que dirige una empresa cuyo centro es el diario El Báltico. Al diagnosticársele una grave enfermedad decide retirarse un par de años para recuperarse sin prisas y decide dejar a sus hijos al mando de su emporio de la comunicación. Cuando se siento con ganas de volver, se encuentra que sus hijos han convertido el negocio al que él ha dedicado su vida en un lodazal y decide intentar salvar lo que queda de su empresa. Sus hijos mayores han realizado acciones poco claras como desviar fondos, entre otras, y han dejado a la empresa en una situación muy compleja.

Sus cuatro hijos Yolanda, Andrés, Guadalupe y Lara se han acostumbrado al poder y no quieren que su padre vuelva a tomar las riendas del negocio. Los hijos mayores intentarán que su padre deje de meter las narices en las cuentas de la empresa y que se retire definitivamente, Federico Seligman no está dispuesto a que destruyan todo su legado. ¿Logrará Federico salvar su empresa y que vuelva a ser lo que era antaño? ¿Lo podrá hacer sin que se resienta su relación con sus hijos? ¿Volverá a confiar Federico en sus hijos como antes?

El reparto de esta serie de suspense

El protagonista de la serie Legado es el actor Jose Coronado que interpreta el papel de Federico Seligman, este hombre preocupado por el futuro de la empresa por la que tanto ha luchado durante su vida. Los actores que dan a sus hijos son Belén Cuesta (Las largas sombras) que da vida a Yolanda Seligman, Diego Martín (Muertos S.L.) a Andrés, Natalia Huarte (Querer) a Guadalupe y María Morera (El 47) a Lara, la hija pequeña del magnate y su favorita.

Además, esta serie ha contado con la colaboración especial de la actriz Susi Sánchez (Los enviados) que interpreta el papel de la primera mujer de Federico Lola Nuero y madre de sus hijos. También en el reparto están los actores Mireia Portas (Vota Juan), Gustavo Salmerón (Asfalto’), Nico Romero (Las chicas del cable), Iván Pellicer (Querer), Salva Reina (Todos lo hacen’ y Lucas Nabor (Todos mienten), entre otros muchos.

La serie Legado es una buena opción para los que están buscando una ficción de suspense entretenida. En las plataformas de streaming se pueden encontrar otras parecidas como la versión moderna de Dinastía que se puede ver en Netflix, Succession en Max, Landman en SkyShowtime o Movistar Plus+ y Galgos en Movistar Plus+.