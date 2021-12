La televisión pública británica BBC ha elaborado una lista que reúne las 100 mejores series del siglo. El primer puesto de la lista lo ha logrado la mítica serie americana The Wire y el segundo Mad Men. La mayoría estas series son estadounidenses y la sorpresa ha sido que una serie española ha entrado en esta lista de series de éxito. Para elaborar esta lista, la cadena de televisión britanica ha encuestado a 206 críticos, académicos, periodistas y profesionales de la industria de la televisión de un total de 43 países.

La cadena les trasladó solo una pregunta: ¿Cuáles son las mejores series de televisión del siglo XXI? Los expertos, partiendo de un listado de 460 series, tenían que elegir con sus 10 serie favoritas. El resultado sido un listado o Top 100 definitivo con 79 producciones.

En el primer puesto The Wire

La serie The Wire, el conocido drama criminal basado en hechos reales y escrito por David Simon y Ed Burns sobre el tráfico de drogas en Baltimore ocupa el primer puesto. En cuanto al segundo lo ha ocupado la mítica Mad Men que es un homenaje al complejo mundo de la publicidad en el Nueva York de los 60 y el tercero Breaking Bad un drama protagonizado por un profesor de química enfermo de cáncer que decide dar un giro a su vida fabricando drogas.

El cuarto puesto lo ha ocupado la divertida comedia británica Fleabag creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridger, esto la convierte en la serie mejor calificada del listado creada por una mujer. En el puesto 5 se ha situado la serie Juego de Tronos, en el sexto puesto la inglesa I May Destroy You (Podría Destruirte) creada y protagonizada por una mujer, Michaela Coel y en el séptimo puesto la serie fantástica The Leftovers creada por Damon Lindelof .

Una serie española en el puesto 43

La serie española La Casa de Papel, Money Heist, que ha tenido más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, se ha colado en esta lista en el puesto 43. Y eso que la mayoría estas series más influyentes del siglo XXI son estadounidense y 92 de ellas cuentan con el inglés como idioma principal. Otro éxito de los miembros de la banda del Profesor que han logrado conectar con espectadores de todo el mundo en Netflix con sus 5 temporadas.

También otras series españolas como Cuéntame o El Ministerio del Tiempo han sido también ensalzadas por los críticos. Además, han entrado en la lista otras series no estadounidense como el drama político danés Borgen que está en el puesto 40, la comedia francesa Call My Agent en el puesto 53 y las alemanas Dark en el 58 y Babylon Berlin en el 75. Cuatro series que se han posicionado en los últimos años entre las más vistas en las plataformas de streaming.