‘Road house’: Primera imagen de Jake Gyllenhall en plena forma para la cinta de acción

Hollywood prepara un nuevo remake (para variar) de la cita de finales de los 80, Road House. Una película que en España recibió el nombre de De profesión: duro y que estuvo protagonizado por la estrella Patrick Swaze. Su actual relevo lo ha cogido el que quizás sea el actor más camaleónico de su generación, Jake Gyllenhall. El nominado al Oscar protagonizará el papel principal de James Dalton, junto al luchador de la UFC, Conor McGregor en un papel que todavía no se ha revelado. Amazon Prime Video, quien produce la cinta, ha querido compartir una primera imagen oficial del actor, quien luce un musculoso cambio físico.

Our first look at Jake Gyllenhaal in #RoadHouse. The remake of the classic Patrick Swayze movie releases March 21 on Prime Video. pic.twitter.com/MFa9cVA4nr — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 21, 2023

A pesar de que Road House tuvo buenos resultados con el público para un estreno en cines impulsado por su anterior director, Joel Silver, finalmente el estudio optó por una llegada directa al streaming. Según contaba Variety en un informe, Silver fue despedido debido a una conducta verbalmente abusiva. Lo que podría explicar el cambio de rumbo en la programación, llevando la contraria y los deseos de el exproductor.

‘Road House’: ¿Se parecerá al filme original?

Según la información que se ha ido filtrando, Road House quiere mantenerse cerca del material original. La trama sigue a james Dalton, un expeleador de la UFC que acepta un trabajo como portero en un bar ruidoso y lleno de gente en Florida. Pero los problemas y la violencia no cesarán y lo que parece un paraíso lleno de tranquilidad se termina inclinando hacia la naturaleza violenta y brutal de las peleas de UFC. Además de Gyllenhaal y McGregor, el elenco de la cinta incluye a Daniela Melchior (Fast X), Joaquim de Almeida (Fast Five), Billy Magnussen (Sin tiempo para morir), Lukas Gage (The White Lotus), Darren Barnett (Never Have I Ever) y Beau Knapp (Death Wish).

First look at Conor McGregor in the movie Road House (to be released on Amazon Prime in 2023) #ConorMcGregor #JakeGyllenhaal #roadhouse @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/nnK3yZVY42 — King Conor McGregor Fans (@KingMcgregorFC) January 9, 2023

Road House se estrenará en Amazon Prime Video en marzo de 2024.

El duro proceso físico para obtener el cuerpo de un luchador

No es la primera vez que Gyllenhaal se sube a un ring para desempeñar el papel de un luchador, ya que en 2015 interpretó al campeón de boxeo Billy Hope en Southpaw junto a Forest Whitaker, Rachel McAdams y Naomi Harris. Allí, el actor ganó casi 7 kilos de puro músculo entrenando seis horas al día durante seis meses.

Durante el rodaje del remake, Gyllenhaal hizo una aparición sorpresa el pasado marzo en un evento de UFC celebrado en Las Vegas, participando en una pelea ficticia con otra el veterano luchador Jay Hieron. Seguramente, el protagonista de Donnie Darko haya recibido más de un consejo de McGregor durante la preparación.