El programa de La Revuelta de David Broncano ha vuelto a mofarse de los cristianos por la imagen del Sagrado Corazón con la cara de la vaquilla del Grand Prix que la humorista Laura Yustres, conocida artísticamente como LalaChus, mostró durante las campanadas de RTVE. El cómico Jorge Ponce ha ironizado en el programa de este jueves con que «ha vuelto ahora de una forma más afinada el timo de la estampita». «Ahora el timo consiste en que, una asociación que te dice que con una estampita han ofendido tus creencias», ha expresado el humorista en alusión a la denuncia interpuesta por entre otras asociciones, Abogados Cristianos.

Ponce ha dedicado unos minutos en su monólogo a volver a hacer humor con la imagen del Sagrado Corazón con la cara de la vaquilla del Grand Prix. El cómico ha comenzado advirtiendo que «hay muchas estafas ahora mismo». «Ha vuelto ahora de una forma más afinada el timo de la estampita; ahora el timo consiste en que, una asociación que te dice que con una estampita han ofendido tus creencias», ha continuado, levantando los aplausos del público.

El humorista bromea con que actúan aunque las personas que profesen esa fe digan «no me he dado cuenta, no lo había notado». «Te piden dinero para defenderte en los tribunales cuando saben que la demanda no va a ir a ningún sitio, como casi ninguna de las que ponen», ha manifestado Ponce.

Y ha concluido esa parte del monólogo ironizando con el nombre de Abogados Cristianos: «No sé cómo se llaman, Juristas Budistas, Musulmanes Fiscales, no lo sé».

La denuncia de Abogados Cristianos

Abogados Cristianos denunció a LalaChus porque consideraba que la imagen que mostró durante las campanadas de RTVE puede considerarse como un delito de odio y contra los sentimientos religiosos. También se dirigía contra el presidente de RTVE, José Pablo López. Éste escribió un mensaje en la red social X, antes Twitter, en el que se mostraba «feliz de trabajar con gente que arriesga», en alusión a la polémica acción de LalaChus. A ojos de la asociación denunciante, la publicación de López denostaba que «la burla contra los cristianos contaba, como mínimo, con su beneplácito o, incluso, fue orquestada por él».

La organización de juristas se quejó de se utilizara nuevamente el «ataque a los cristianos para generar polémica y así aumentar audiencia, algo que ya ocurrió con la gala de inauguración de los Juegos Olímpicos». El uso de la imagen del Sagrado Corazón con la cara de la vaquilla del Grand Prix, a ojos de Abogados Cristianos, «denota un claro menosprecio y burla hacia los ritos y símbolos del catolicismo y supone una vejación, una injuria y un ultraje hacia los sentimientos religiosos y las creencias católicas».

«Si seguimos viendo este tipo de ataques es porque parece que contra los cristianos, todo vale», reflexionaba Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, tras la presentación de la denuncia. En opinión de la cabeza visible de la organización, «estos comportamientos no pueden quedar impunes si se quiere poner freno a la cristianofobia, cada vez más presente». Y es que, consideraba que era palpable «el rechazo» de RTVE hacia los cristianos.

La imagen, en la Puerta del Sol

El polémico momento se produjo apenas unos minutos antes de que sonaran las doce campanadas en la Puerta del Sol. LalaChus bromeó con que había llevado con ella su amuleto más especial. Broncano, que la acompañaba presentando la gala, agarró un objeto y se lo dio. Entonces, mostró a cámara la imagen: «Yo siempre llevo encima mi estampita de la vaquilla del Grand Prix».

Entonces, inició una reivindicación de «lo importante que es la televisión pública, más que ninguna». Y continuó: «Hemos crecido todos viendo el Grand Prix, ha hecho que todas las familias estén viendo la televisión rodeados, estamos hechos de cachitos de tele». «Ay, Dios mío», contestó entre risas el presentador de La Revuelta.