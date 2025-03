La reacción de Ana Rosa al podcast ‘Mis días en la cárcel’ que presenta su hijo: «Me parece interesantísimo»

Álvaro Rojo Quintana, abogado penalista e hijo de Ana Rosa Quintana, se ha estrenado como presentador del podcast Mis días en la cárcel. Un formato que conduce junto a Juan Manuel Medina en Mitele y en el que entrevistarán a rostros populares que se enfrentaron a la experiencia de vivir en prisión. La presentadora de Telecinco ha reaccionado al programa y ha dicho en directo: «Yo qué consejo le voy a dar, si me he enterado cuando ya estaba el programa hecho. Lo voy a ver porque me parece interesantísimo». Quintana ha querido resaltar también el valor de los testimonios que se escucharán en el nuevo podcast de Mitele: «Debe ser durísimo perder tu identidad, tu libertad (…) Sin poder comunicarte, sin poder ver a tu familia cuando quieras».

Este miércoles 26 de marzo se ha estrenado en Mitele (plataforma digital de Mediaset España)el videopodcast Mis días en la cárcel. Un formato que conducen los abogados Álvaro Rojo Quintana y Juan Manuel Medina en Mitele y en el que entrevistan a rostros populares que se enfrentaron a la experiencia de vivir en prisión.

Un estreno que ha llegado pisando fuerte a Mediaset España y del que no han dudado en hablar los colaboradores de El programa de Ana Rosa, Nada más ver un pequeño avance de Mis días en la cárcel, Carlos Latre ha sido uno de los primero en comentarlo y, disfrazado de Jorge Javier Vázquez, ha hecho un simpático guiño a Álvaro Rojo.

«Cómo nos ha crecido el niño, está guapísimo», decía el humorista. A lo que Ana Rosa Quintana respondía: «El niño está más mayor que yo», apuntaba. Además, ha aclarado que no tenía ni idea de la existencia de este formato hasta que ha visto la luz: «A mí no me preguntéis porque no sé absolutamente nada».

«Yo qué consejo le voy a dar, si me he enterado cuando ya estaba el programa hecho”, declaraba la conductora del matinal de Telecinco. Eso sí, tras ver el avance de Mis días en la cárcel y descubrir cuáles serán los invitados de esta primera temporada, la presentadora ha declarado: «Lo voy a ver porque me parece interesantísimo».

Ana Rosa Quintana ha querido resaltar, también, el valor de los testimonios que se escucharán en el nuevo podcast de Mitele: «Debe ser durísimo perder tu identidad, tu libertad (..) Sin poder comunicarte, sin poder ver a tu familia cuando quieras».

«Todo está dirigido en prisión. Te dicen todo lo que tienes que hacer, pero son personas que han hecho algo», declaraba la periodista en el magacín que conduce cada mañana.

Así es ‘Mis días en la cárcel’

Este formato pone ante las cámaras a seis famosos que contarán cómo fue su vivencia entre rejas. Veremos sus gestos, reacciones, sentimientos y, sobre todo, sus respuestas más duras a la hora de hablar sobre el proceso judicial al que se enfrentaron, el debate público que sufrieron, cómo lo vivieron sus familiares y, sobre todo, cómo era su día a día en el interior de una celda.

Ángel María Villar, Carlos Vázques Tibu, Nacho Torbe, Sandro Rosell, Eva Palmero y Eugenio Carnicero El carni son las seis personas que se sentarán ante Juan Manuel Medina y Álvaro Rojo y hablarán como nunca antes lo habían hecho sobre su estancia en la cárcel.

Los invitados a ‘Mis días en la cárcel’ son protagonistas de los casos más mediáticos del país

Ángel María Villar fue el presidente de la Federación Española de Futbol durante 30 años. En 2017 lo imputaron en el caso Soule y pasó 10 días en la cárcel de Soto del Real junto a su hijo. Actualmente continúa a la espera de juicio por administración desleal.

Carlos Vázques Tibu, conocido manager de artistas, entró en prisión por una querella de apropiación indebida interpuesta por Dani Martín, ex vocalista de El Canto del Loco. Su condena fue de cuatro años y dos meses y cumplió 18 meses en la cárcel de Soto del Real.

Nacho Torbe es un reconocido director de cine para adultos, en 2005 fue acusado de estafas, calumnias y evasión fiscal. En abril de 2016 ingresó en la prisión Soto del Real, donde permaneció hasta noviembre y fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Sandro Rosell, fue presidente del Fútbol Club Barcelona, estuvo casi dos años en la prisión de Soto del Real por organización criminal y blanqueo de capitales. «El habitáculo es de 6×2, hay una pared, una pequeña ducha», narra Rosell.

Eva Palmero, conocida como la peluquera de la anfetamina, fue detenida por un delito contra la salud pública y tráfico de drogas, pasó más de tres años en la prisión de Alcalá Meco, donde conoció a algunas presas famosas, como la mujer de Luis Bárcenas o Isabel Roldán, de la trama Gürtel. «No es un sitio agradable, que estés 14, 15, 16 horas metida en un celda solo viendo una rendija de luz… Pierdes mucha visión».

Eugenio Carnicero El carni, miembro de la banda del Casper, cumplió 16 años en la prisión de Villabona, Asturias, por delitos contra la salud pública y robo con fuerza. También estuvo implicado en el robo de los cuadros de las hermanas Koplowitz.