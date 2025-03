¿Quiénes son los presentadores de la gala de los Premios Oscar 2025?

Hoy domingo 2 de marzo se entregan los Premios Oscar 2025, los galardones más importantes del cine. El recinto que acogerá gala será el Teatro Dolby de Los Ángeles. Este icónico lugar está situado en el corazón de Hollywood y desde 2002 es la sede que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas elige para celebrar los Oscar. Como es habitual cada año, Movistar Plus+ emitirá en exclusiva en España la alfombra roja y la ceremonia de los Premios Oscar. A partir de las 22:30h del sábado 2 de marzo arrancará la cobertura especial de la plataforma. Este año, hay un maestro de ceremonias nuevo. ¿Quién es? Además revelamos todos los famosos que entregarán un premio esta noche.

Quiénes son los presentadores de los premios Oscar 2025

El humorista Conan O’Brien debutará como presentador de los Oscar en esta edición, tomando el relevo de Jimmy Kimmel, quien fue maestro de ceremonias en las dos ceremonias anteriores.

Los Oscar 2025 han hecho oficial el listado de los presentadores que se harán cargo de entregar los premios: Joe Alwyn, Sterling K. Brown,Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Selena Gomez, Goldie Hawn, Connie Nielsen, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr.

¿Cuántos premios Oscar se dan?

Son 23 el total de las categorías que premian la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y sus distintos comités. A ellas hay que sumar los llamados Governors Awards, los premios honoríficos que ya se asignaron el pasado 17 de noviembre y que premiaron al músico y productor Quincy Jones (quien falleció días antes de poder recibirlo) y la directora de casting Juliet Taylor, colaboradora imprescindible de cineastas como Woody Allen.El Premio Irving G. Thalberg fue para los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, mientras que el británico Richard Curtis recibió el Premio Jean Hersholt por su labor caritativa.

¿Cuándo se celebran los Oscar 2025?

La ceremonia de entrega de los Oscar tendrá lugar el próximo 2 de marzo. En España podrá verse durante la noche del domingo 2 al lunes 3, comenzando a las 02:00 (hora peninsular). El recinto que acogerá gala será el Teatro Dolby de Los Ángeles. Este icónico lugar está situado en el corazón de Hollywood y desde 2002 es la sede que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas elige para celebrar los Oscar.

Premios Oscar 2025: dónde ver la gala desde España

Como es habitual cada año, Movistar Plus+ emitirá en exclusiva en España la alfombra roja y la ceremonia de los Premios Oscar. A partir de las 22:30h del sábado 2 de marzo arrancará la cobertura especial de la plataforma.

Lista de nominados a los Premios Oscar 2025

Mejor Película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune 2

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor Director

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

James Mangold, A Complete Unknown

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, La sustancia

Mejor Actriz Principal

Cynthia Erivo por Wicked

Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez

Mikey Madison por Anora

Demi Moore por La sustancia

Fernanda Torres por Aún estoy aquí

Mejor Actor Principal

Adrian Brody por The Brutalist

Timothée Chalamet por A Complete Unknown

Colman Domingo, por Las vidas de Sing Sing

Ralph Fiennes por Conclave

Sebastian Stan por El aprendiz

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov por Anora

Kieran Culkin por A Real Pain

Edward Norton por A Complete Unknown

Guy Pearce por The Brutalist

Jeremy Strong por The Apprentice: La historia de Trump

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro, por A complete Unknown

Ariana Grande, por Wicked

Felicity Jones, por The Brutalist

Isabella Rossellini, por Cónclave

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Mejor Película Internacional

I’m Still Her, Brasil

The Girl With the Needle, Dinamarca

Emilia Pérez, Francia

The Seed of the Sacred Fig, Alemania

Flow, Lituanie

Mejor Película de Animación

Flow

Del Revés 2

Memorias de un Caracol

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor Montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor Fotografía

The Brutalist

Dune Parte 2

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor Guion Adaptado

A Complete Unknown

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las vidas de Sing Sing

Mejor Guion Original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

La sustancia

Mejor Sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor Banda Sonora

The Brutalist

Emilia Perez

Cónclave

Wicked

The Wild Robot

Mejor Canción Original

El mal, de Emilia Pérez

The Journey

Like a bird

Mi camino, de Emilia Pérez

Never Too Late

Mejor Diseño de Producción

The Brutalist

Cónclave

Dune 2

Nosferatu

Wicked

Mejor Diseño de Vestuario

A Complete Unknown

Cónclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor Maquillaje y Peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejores Efectos Visuales

Alien: Romulus

Betteer Men

Dune: parte dos

Kinddom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor Corto Ficción

A lien

Anuja

I’m not a robot

The last ranger

El hombre que no pudo permanecer en silencio

Mejor Corto de Animación

Beautiful Men

In the shadow of the cypress

Magic Candies

Wander To Wonder

Yuck!

Mejor Corto Documental