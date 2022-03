El premio de Mejor director ha sido, en los últimos años, uno de los galardones más impredecibles. Esta categoría y la de Mejor película a menudo, no van de la mano, pudiendo mostrarse como el reconocimiento a una carrera o a compensar ciertas injusticias de otros años. Jane Campion, Steven Spielberg, Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson y Ryûsuke Hamaguchi serán los nombres que brillen con luz propia, el próximo 27 de marzo en la que será la 91ª edición de los Premios Oscar 2022.

Sin duda, la gran favorita y ya no sólo en términos de Mejor director es El poder del perro. El oscuro y detallista western de Jane Campion encabeza las nominaciones (11). Por detrás de ella se encuentran tanto la Belfast, la cinta de biográfica de Kenneth Branagh como el remake de West side story, filmado por Steven Spielberg. Ambas cuentan con 7 nominaciones y parten con la ventaja ya descompensada de las 3 opciones a Oscar que posee Licorice Pizza o finalmente las 4 de la cinta Internacional del año por excelencia, Drive my car.

Cuentas pendientes

Como hemos comentado más arriba, es normal que el Oscar a Mejor director tenga connotaciones de deuda por parte de la Academia. Situación que crea que algunos cineastas obtengan el premio por obras “menores” a anteriores propuestas de su filmografía. Le sucedió por ejemplo, a Scorsese con Infiltrados en 2007. Es por eso que no sería extraño ver premiar a la gala a nombres como Paul Thomas Anderson y Jane Campion como si se tratase de una cuenta pendiente. Un reconocimiento tardío que posicione a alguno de estos dos cineastas en lo más alto de la profesión.

Y es que esta es la tercera vez que Anderson opta al “tío Oscar”, después de varios años en los que Pozos de ambición o El hilo invisible merecieron mucho más. Del mismo modo sucede con Campion, pues aunque la neozelandesa se alzó con la estatuilla de Mejor Guion en 1994 por El piano, fue la imparable visión de Spielberg en La lista de Schindler la que terminó por coronarse ese año.

Steven Spielberg

No hay ningún reconocimiento que al Rey Midas de Hollywood le quede por ganar dentro de la industria. Es él precisamente el que ya tiene 2 Oscar a Mejor director en su haber pero… ¿hay algo que impida que la Academia lo vuelva a premiar por la difícil tarea de volver a llevar West side story al cine?

La taquilla fue horrorosa para el remake, sin embargo no se le puede achacar ni un ápice de error en el conjunto de una producción brillante a todos los niveles.

Hamaguchi podría dar la campanada

Al igual que Bong Joon Ho en 2020 con Parásitos, Ryûsuke Hamaguchi podría dar la campanada con Drive my car. La adaptación de Murakami es quizás una de las posibilidades más remotas de la noche de Premios. No obstante, hacía mucho tiempo que Japón no tenía una candidata tan relevante en la primera línea de los Oscar y poco hay que decir del trabajo de Hamaguchi que no se haya dicho ya.