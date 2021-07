Ejército de los muertos se estrenó hace más de un mes en Netflix. Era el regreso esperado al género de zombis que vio nacer a uno de los directores que mantiene, a día de hoy, una de las más grandes bases de fans que se recuerdan. Sí, hablamos del realizador de La liga de la justicia, Zack Snyder. La crítica se presentó algo dividida y los resultados a nivel de audiencia no fueron tan abultados como esperaba la compañía, pero aun con todo Snyder consiguió crear un universo que tendrá secuelas, precuelas e incluso una serie animada. El compromiso y fe que la compañía tiene con el director es de tal proporción que ambos ya planean juntos Rebel Moon, una historia de ciencia ficción con influencias de Star Wars y Akira Kurosawa. Mientras esperamos lo último del cineasta, Netflix ha querido compartir las primeras imágenes de la precuela de Ejército de los muertos.

El protagonista y director de la película que interpreta a Dieter no estará solo en esta historia, ya que la estrella de Fast and Furious y de Juego de tronos, Nathalie Emmanuel coprotagonizará el film junto a Matthias Schweighöfer. El alemán no se estrena precisamente en la dirección, ya que en su país natal ha dirigido hasta cuatro largometrajes, lo que convertirá la precuela de Ejército de los muertos en su quinta película. La producción se titula Army of thieves (Ejército de ladrones) y seguirá los pasos de Dieter antes de convertirse en el experto abre cajas fuertes reclutado por Batista.

En las imágenes podemos ver algunas de las impresionantes cajas fuertes que el protagonista tendrá que abrir. Su breve sinopsis oficial así lo confirma: “Una mujer misteriosa recluta al cajero de banco Dieter para ayudar en un atraco de cajas fuertes imposibles de abrir en toda Europa”. Presumiblemente será una comedia romántica de atracos, pero lejos de ser una copia de lo que hace Snyder, Schweighöfer contó que el director le dio un gran consejo cuando encaro la producción: “Sueña a lo grande. Crea tu universo, tu mejor versión. Y simplemente haz tu película. Esta es tu película”. La producción ya está completada al 100%, pero estamos a la espera de que Netflix ponga la fecha de estreno en la que comenzará a expandirse el nuevo universo de Zack Snyder.