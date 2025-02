Eduard Fernández, Premio Goya 2025 a mejor actor protagonista

Podría habérselo llevado cualquiera, pero finalmente su gran desempeño en Marco ha marcado los designios de los académicos: Eduard Fernández se lleva el Goya 2025 al mejor actor protagonista. El intérprete, quien ha querido agradecer a la institución la consideración, se ha deshecho en elogios hacia los compañeros restantes nominados y por supuesto, ha destacado a todo el equipo tanto creativo como técnico que ha permitido la creación conjunta de una producción tan compleja y fascinante. Eduard Fernández se corona así con el galardón actoral más relevante de la fiesta del cine español, la cual representaba la 39ª edición de los premios.

Desde mucho antes de comenzar la gala sabíamos que esta iba a ser una noche especial para la profesión de los actores. Primero, porque las presentadoras, Maribel Verdú y Leonor Watling, son dos de las estrellas más relevantes de nuestro cine. Y después, porque tanto el Goya de Honor de este año como el Goya Internacional han ido a parar a la escena interpretativa; el homenaje a toda una carrera fue para Aitana Sánchez-Gijón y el reconocimiento extranjero fue a parar a las manos de Richard Gere. Lo de la actriz lo conocíamos desde hace meses, mientras que la incipiente categoría destinada a ser un foco de atención para las industrias audiovisuales de fuera de nuestras fronteras, se anunció hace poco más de una semana. El protagonista de Pretty Woman se convierte precisamente en el primer hombre en recibir tal distinción, tras los trofeos honoríficos que recibieron anteriormente Cate Blanchett, Juliette Binoche y Sigourney Weaver. El Goya 2025 al mejor actor se fue con Eduard Fernández, representando el colofón final a una velada de ensueño para la disciplina.

Goya 2025: mejor actor protagonista

La lista completa de los nominados que competían al Goya 2025 al mejor actor protagonista era la siguiente: Alberto San Juan (Casa en llamas), Eduard Fernández (Marco), Alfredo Castro (Polvo serán), Urko Olazabal (Soy Nevenka), Vito Sanz (Volveréis).

La polémica no ha estado exenta aún con el triunfo de Eduard Fernández, porque no fueron pocas las voces en internet que criticaron la decisión de considerar a alguno de estos intérpretes con sus personajes, como roles que ocupasen realmente un «escalón protagonista» en sus respectivas tramas. Sobre todo en los casos de Casa en llamas, Polvo serán y Soy Nevenka, donde en realidad las auténticas protagonistas son por orden, Emma Vilarasau, Ángela Molina y la misma Mireia Oriol. Siendo los personajes masculinos considerados piezas importantes de sus tramas, no obstante pertenecientes con bastante más sentido a la candidatura de mejor actor de reparto.

Controversia aparte, lo cierto es que la presencia de estos actores tampoco ha degenerado en la ausencia de otros rostros que echemos en falta. Eduard Fernández plasma con veracidad y carisma un papel que a priori, no era nada sencillo. Sorprender siempre es complicado y más con semejante trayectoria, pero no cabe ninguna duda de que su personaje en Marco es el alma de una historia refrescante para un género un tanto manido en la industria de nuestro país.

Actores consolidados: sin caras nuevas

Hace tiempo que venimos advirtiendo que en nuestro cine, resulta mucho más complicado encontrar caras nuevas en las competencias principales si lo comparamos con otros certámenes europeos y norteamericanos. Suceso con un origen presumible en la propia existencia de la categoría de mejor actor/actriz revelación. Porque si bien esta puede servir como foco para los talentos emergentes, resulta tremendamente injusto ver cómo grandes interpretaciones quedan enmarcadas-y relegadas-a una condecoración menor.

Por ello, todos y cada uno de los cinco nominados incluyendo a Eduard Fernández son perfiles casi canónicos dentro de nuestro mercado. Olazabal ya ganó un «cabezón» en 2022 por Maixabel, aunque los nombres con más peso en la carrera hacia adquirir el busto del aclamado pintor eran San Juan y Fernández. El madrileño tiene en su vitrina dos Goya y el catalán acumula tres de estas «pesadas recompensas». Dicho lo cual si queremos cerciorarnos de la consolidación de estas dos figuras, tan sólo debemos prestar atención a que entre ambos han sido nominados en 18 ocasiones entre las secciones de actor principal y secundario.

Los otros dos en discordia eran Sanz y Castro. Quienes se estrenaban entre los candidatos al Goya con su primera nominación, pero ninguno de los dos era un desconocido para el público hispano. Vito Sanz ha estado presente en gran parte de la filmografía de Jonas Trueba y el chileno es un asiduo de la obra del célebre cineasta, Pablo Larraín.