Por si Los Globos de Oro no tuviesen suficientes problemas este 2022 con los escándalos y el desplante de una industria que ha arrojado al propio certamen al ostracismo, ahora parece que una nueva polémica rodea a la convaleciente antesala de los Oscar. El problema comenzó con un tuit de la cuenta oficial de los premios, que poco a poco iban anunciando a los ganadores de este modo, ya que la gala no fue presencial y además, la CBS se negó a retrasmitirla, un auténtico varapalo económico para la institución. El post en cuestión fue el del anuncio de West side history como Mejor película en su categoría.

El remake dirigido por Steven Spielberg fue la triunfadora de la noche junto a El poder del perro de Jane Campion. La nueva propuesta del Rey Midas de Hollywood ha sido un auténtico fracaso económico en la taquilla mundial, pero en cambio ha cosechado unas muy buenas críticas por parte de la prensa especializada. Elogios que se han materializado en 3 Globos de oro: Mejor película en la categoría de Musical o Comedia, Mejor actriz protagonista para Rachel Zegler y de Reparto para Ariana DeBose, en la propia clasificación del género musical.

Tell me you haven't seen WEST SIDE STORY without telling me you haven't seen WEST SIDE STORY. pic.twitter.com/NxKh0PrOpe

El problema llegó con el nombramiento de la cinta y el comentario que el CM escribió en el tuit, argumentando que “Si la risa es la mejor medicina, West side history es la cura para tus males”. Una frase que poco o nada tiene que ver con el argumento del film. Recordemos que se trata una nueva versión que actualiza el relato Shakesperiano de Romeo y Julieta. Una tragedia de la que en ningún momento se obtiene como lección que la risa pueda ser la solución a las desgracias.

"Music is the best medicine" is so wonderful. The FDA needs to fast-track approval of that aphorism. https://t.co/2uWhvAdhU7

— Scott Tobias (@scott_tobias) January 10, 2022