La película que llega dispuesta a arrasar en Netflix y que ha puesto nervioso al mismísimo Donald Trump

Hay estrenos que trascienden lo puramente cinematográfico y se convierten, por diferentes motivos, en un tema candente dentro de la sociedad. Esto sucede cuando algunos de los altavoces mediáticos se pronuncian en contra de los relatos audiovisuales, como si no fuese posible discernir entre la realidad y la ficción. Y en cierta medida, existe algo de razón en el poder de la gran pantalla para la sociedad, como el aumento del alistamiento en las fuerzas armadas estadounidenses tras la llegada a los cines de Top Gun en 1986 o el uso de la palabra “paparazzi”, adquirida por la cultura popular gracias al personaje principal de La dolce vita. Sin embargo, hay situaciones que llevan a la cancelación de un estreno bajo un contexto de rigurosa actualidad. Ese es precisamente el caso de La Caza, la cinta apartada de las salas de cine debido a los tiroteos sucedidos en Dayton, Texas. Una propuesta que llega dispuesta a arrasar en Netflix y que el mismísimo Donald Trump no quería que viese la luz.

Pero ¿por qué va un tiroteo a impedir que un largometraje de ficción llegue a la cartelera? Bueno, la respuesta la encontramos en su propio argumento, donde su sinopsis oficial reza lo siguiente: “La caza presenta un futuro distópico en el que los hombres más acaudalados de Norteamérica pueden dar caza y asesinar a otros ciudadanos de menos recursos económicos». Una especie de La Purga que explora conceptos que ya se han tratado, alguna que otra vez en la historia del cine. Por ejemplo, en El malvado Zaroff, relato homónimo de Richard Connell en el que un loco millonario se dedica a cazar a los náufragos de su isla como si estos, fuesen animales. No obstante, sumada a la situación del atentado que terminó con la vida de más de 20 personas y las palabras del por aquel entonces presidente, Donald Trump. Debido al miedo de la cancelación, Universal Pictures se vio obligada a retrasar su estreno y proyectarla, medio año después. Ahora, pretende arrasar en Netflix, aterrizando en su catálogo y convirtiéndose instantáneamente en una de las películas más vistas de la semana.

En su comunicado a las puertas de la Casa Blanca, Trump dejó muy claro que en general, la industria trata a los conservadores “de manera injusta” y que ese Hollywood liberal era “racista al más alto nivel”, además de asegurar que el estreno de La caza llegaba para “causar el caos”. Por otra parte, medios como THR se hicieron eco de que en el guion del filme se llama a las víctimas de los millonarios como “deplorables”, exactamente el mismo término que utilizaba Hillary Clinton en el 2016 para referirse a los votantes de Trump.

….to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019