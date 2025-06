Es la película más divertida y sangrienta de Tarantino y se despedirá de Netflix en pocos días

Con permiso de perfiles como Steven Spielberg o Martin Scorsese, en pleno 2025 no vamos a descubrir nada nuevo que no se haya dicho de Quentin Tarantino. Diálogos brillantes, cine criminal, antihéroes con pocos escrúpulos, historias de venganza y sobre todo, un amor constante por la cinefilia global, la cual replica en su memoria prístina hasta la más pura modelación personal. Por eso, cuando pensamos en su figura nos viene a la mente Pulp Fiction (1994) o la dilogía de Kill Bill (2003 y 2004). Pero más allá de esa representación repleta de gánsteres, hoy debemos hablar de la película más divertida de Tarantino que Netflix eliminará en pocos días. Una reformulación de la historia en clave de ucronía tan gamberra como la propia verborrea del cineasta. Sí, hablamos de Malditos bastardos (2009).

Aunque parezca mentira, ya casi han pasado 15 años desde el estreno de este atípico filme bélico que supuso el regreso del mejor Tarantino un lustro después de que el director nos mostrase la venganza final de Beatrix Kiddo contra Bill. Pues desde entonces, lo que habíamos visto del realizador era el rodaje de una secuencia para Sin City (2005), un episodio especial de CSI Las Vegas (2005) y Death Proof (2007). Con Malditos bastardos de alguna forma, Tarantino recuperó su esencia y de paso, firmó la película más taquillera hasta la fecha de su carrera, logrando 321 millones de dólares en el box office internacional. Con la idea de crear un spaghetti western en la Francia ocupada por los nazis, el autor impacta con justa brutalidad utilizando su característico uso de la violencia generando un humor negro que hasta entonces, había permanecido bastante latente en su filmografía.

‘Malditos bastardos’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Malditos bastardos es la siguiente: «Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada por los alemanes, Shosanna Dreyfus es testigo del asesinato de su familia a manos del astuto y aterrador coronel Hans Landa, pero esta consigue huir a París, donde adopta una nueva identidad y termina regentando un cine. Mientras en otro lugar del país, El teniente Aldo Rain adiestra a un grupo de soldados judíos para atacar a objetivos concretos y ser implacablemente violentos contra el mando nazi. Junto a una actriz alemana, Raine y sus «bastardos» deciden emprender una misión para terminar con varios cabecillas del Tercer Reich y así, poner fin a la guerra. El destino lleva a que todos se encuentren en el cine de Shosanna».

Malditos bastardos no es la película más divertida de Tarantino por casualidad, pues al ingenio de su guion se le debe añadir un reparto sencillamente espectacular que incluso elevó la calidad de la pluma del genio de Knoxville. Ahí están Brad Pitt, Mélanie Laurent, Diane Kruger, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Eli Roth, B.J. Novak y por supuesto, un Christoph Waltz que terminaría alzándose con el Oscar al mejor actor de reparto gracias a su performance como Landa, esa especie de Sherlock Holmes sin escrúpulos que disfruta de la caza de judíos a modo de reto personal. Waltz volvería a llevarse la misma categoría sólo tres años después con Django desencadenado (2012), otra película divertida de Tarantino en la que el actor austriaco encarnaba un rol antagónico al de Landa, el cazarrecompensas King Schultz.

La película más divertida de Tarantino

Desgraciadamente para los suscriptores de Netflix, Malditos bastardos dejará de estar disponible en la plataforma a partir del próximo sábado, día 14 de junio. Eso sí, los más tarantinianos tienen al menos la tranquilidad de saber que la cinta seguirá todavía disponible en el catálogo de Prime Video.

Brutalidad y exceso en clave de exageración permanente, Malditos bastardos representa la venganza morbosa y la justicia de un autor que reescribe la historia dentro de su imaginario. Algo que replicaría replicaría posteriormente de algún modo en su último largometraje, Érase una vez en Hollywood (2019).

Por el momento, disfrutar de dicho filme en Netflix es un buen modo de esperar la llegada de la que a priori, será la décima y última película como director de Quentin Tarantino, tras la cancelación de The Movie Critic. Por el momento, sabemos que firmará el guion de The Continuing Adventures of Cliff Booth, un spin-off del personaje interpretado por Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood, el cual le valió al actor hasta el momento su único Oscar. En cambio, sabemos que no estará dirigida por él, sino por David Fincher (El club de la lucha, Seven).