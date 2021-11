Baz Luhrmann es un cineasta que siempre ha apostado por la música como un ensamblaje esencial en su estructura narrativa. Se puede ver de forma manifiesta en su cinta más conocida, Moulin Rouge o en su versión del Romeo y Julieta de Shakesperare. Pero Luhrmann, utiliza este recurso de forma posmoderna y recargada, reproduciendo canciones y géneros de la actualidad de forma deliberadamente anacrónica. Después de su periplo por The get down, la serie cancelada de Netflix, el director acaba de mostrar una pizca de la próxima cinta que prepara, una película de Elvis Presley que todavía no tiene título oficial.

Elvis Monday⚡️

Made a little something to let you good people know we are taking care of business on June 24, 2022.#Elvis #TCB pic.twitter.com/grf8IGqfw9

— Baz Luhrmann (@bazluhrmann) November 15, 2021