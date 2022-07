La película de ‘Blade’ comenzará a rodarse en Atlanta este octubre

Marvel acostumbra a ofrecer información a cuenta gotas de sus próximas producciones, no obstante, la Comic-Con que se celebra estos días en San Diego ha sido un vergel de nuevas imágenes y adelantos. Kevin Feige ofreció una vista general de lo que será La saga del Multiverso, el tráiler de Black Panther: Wakanda Forever y un teaser de Ant-Man y la Avispa: Quantumania que sólo han podido ver los asistentes al evento. No hemos tenido tanta suerte con otras producciones como Blade, que aunque no es posible que muestre ningún material, sí que acabamos de saber cuándo comenzará su rodaje y la fecha de su estreno.

Blade es el primero de tantos reboots con los que el UCM debe convivir. El cazador de vampiros fue interpretado en su origen por Wesly Snipes, pero esta vez será el dos veces ganador del Oscar Mahershala Ali (Moonlight, Green book) el encargado de este nuevo renacer del personaje. Feige anunció que la película comenzará a rodarse el próximo octubre y que la fecha de estreno será el 3 de noviembre de 2023.

La producción del proyecto se ha visto perjudicada por la crisis sanitaria del COVID-19, aparte de la consecuente acumulación de películas y series que lleva a rastras un universo fílmico con una estructura estratégica tan compleja. El anuncio de Blade se produjo hace tres años, en la misma sala donde ahora se ha revelado esa especie de deadline reveladora. Tanto esta como Los cuatro fantásticos son las únicas dos películas de la fase 5 que todavía no han comenzado su rodajes. Entendible, si reparamos en la complejidad de introducir de tanto el mundo de los vampiros en el que se mueve Blade como la relevancia global que tiene en Marvel el supergrupo de Reed Richards.

Blade formará parte de la Fase 5 y se espera que su filmación tenga lugar en Tyler Perry Studios de Atlanta. La ciudad se ha convertido en un lugar recurrente para las grabaciones de Disney y La Casa de las Ideas. También se sabe que tanto Nueva Orleans, Cleveland, Ohio y Marruecos serán lugares de grabación. En cuanto al reparto, a Ali se le unen Delroy Lindo (Malcom X), Aaron Pierre (Old) en papeles todavía sin revelar. La escena postcréditos de Eternals descubrió a Dane Whitman (Kit Harington) iniciándose en una senda peligrosa en la que se escuchaba a Blade advirtiéndole del peligro de su espada.