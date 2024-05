Paul Schrader quiere que Kevin Spacey interprete a Frank Sinatra en una película biográfica

Paul Schrader al igual que Brian Cox, es uno de esos personajes de Hollywood que no tienen ningún tipo de pelos en la lengua. El guionista y director analiza a través de su cuenta de Facebook las películas de la actualidad sin hacer prisioneros. En los últimos años ha rajado del cine de Clint Eastwood o de la Babyloon de Damien Chazelle. La autenticidad de su discurso está más que asegurada, pues no se amolda a los límites de lo políticamente correcto, ni a la cultura de la cancelación y así, tiene ideas tan vehementes como el deseo de ver a Kevin Spacey interpretar a Frank Sinatra en una película biográfica.

El actor ganador del Oscar se enfrenta todavía a múltiples acusaciones y en 2025, tendrá un juicio civil en Reino Unido por las acusaciones de las que fue absuelto en un tribunal penal el año pasado. Entre tanto, en el país anglosajón también se estrena una docuserie en Channel 4 donde se presenta toda una serie de denuncias y de delitos sexuales por parte del actor de hasta 10 hombres. Desde su despido de la serie House of Cards y de la película de Ridley Scott Todo el dinero del mundo, Spacey no ha vuelto a trabajar en ningún proyecto importante de la industria, participando en cintas que han tenido un estreno anecdótico y completamente sideral. Unas consecuencias sociales y laborales que todavía no tienen una justificación en términos de legalidad. El actor de American Beauty todavía no ha sido condenado por un tribunal y eso es algo que Schrader valora, aunque piensa que la cultura de la cancelación no tendrá compasión ni comprensión por su figura.

Kevin Spacey como Sinatra

En su última entrevista, Schrader explicó cómo tenía el interés en realizar una historia sobre el cantante norteamericano, utilizando a Spacey como protagonista. Algo que según cuenta, no haría si «hubiera sido condenado». Pero como por el momento nadie más que la justicia puede dictar sentencia, parece que el cineasta no ha perdido sus intenciones de recuperarlo para la causa.

En la charla concedida a Variety, el director de El contador de cartas reflexionaba sobre ello, argumentando que la cultura de la cancelación “no le dejaría ir” para después, comparar su situación con un libro que habla sobre cómo se canceló en su momento a Charlie Chaplin. Por otra parte y de forma separada de la idea de Schrader, su antiguo colaborador Martin Scorsese sí que parece estar sacando adelante una cinta sobre el cantante de ‘My Way’, con su inseparable Leonardo DiCaprio en el papel principal y teniendo seguramente en su reparto también a Jennifer Lawrence encarnando a la que fuese la segunda esposa de Sinatra, Ava Gardner.

Kevin Spacey concedió una entrevista reciente a través de la red social X, en la que el periodista británico Dan Wootonle preguntaba por el documental de título Spacey Unmasked, que tendrá cabida en el catálogo de Max y que contará con el testimonio de 10 acusadores contra el actor: «Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento pasado y mis acciones. Pero no puedo ni aceptaré la responsabilidad ni me disculparé con nadie que haya inventado cosas sobre mí o haya exagerado historias sobre mí». Absuelto de los cargos presentado por el actor Anthony Rapp, fue acusado además de cargos de agresión sexual y por incidentes cuando era el director del famoso Old Vic Theatre de Londres. Spacey aseguró y sostuvo que de los cargos de los cuatro hombres, dos fueron consensuados, otro fue «una torpeza» y el cuarto «nunca sucedió en absoluto». Hasta el momento no ha tenido ninguna repercusión legal, pero a nivel laboral ha pasado de ser una estrella de Hollywood a un ostracismo en el que sólo ha podido protagonizar pequeños dramas archivados por las distribuidoras.

Schrader estrena en Cannes

Entre tanto, Schrader proyectará en el próximo Festival de Cine de Cannes su última película, Oh Canada. Protagonizada por Jacob Elordi y Richard Gere, la historia parte de la novela homónima de Russell Banks que el propio director ha adaptado al terreno del guion, siguiendo la vida de Leonard File, uno de los 60.000 desertores del ejército que huyeron a Canadá para evitar servir en la Guerra de Vietnam. Uma Thurman, Kristine Froseth, Michael Imperioli y Victoria Hill completan el reparto secundario.

A pesar de una trayectoria en el campo del guion que incluye la escritura para cintas de la talla de Taxi Driver, Toro salvaje o La última tentación de cristo, Schrader sólo ha tenido hasta el momento una nominación al Oscar por El reverendo y actualmente, escribe y dirige sus propias historias.