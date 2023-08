Paul Mescal y el reto de ‘Gladiator 2’: «es difícil alejarse del legado de la película»

Paul Mescal es uno de los intérpretes del momento, después de una nominación al Oscar que incluso, le supo a poco a sus fans más acérrimos. El actor de Normal People se ha caracterizado siempre por mantenerse en una línea más cercana al cine independiente que al de las grandes superproducciones, pero esto cambiará cuando en 2024 estrene Gladiator 2. Un título que tiene la presión añadida de ser la continuación de una de las historias más reconocidas del cine de los 2.000 y que para Mescal supone un auténtico reto, rodeado de otras grandes figuras de la interpretación.

Gladiator 2 tuvo que detener su producción recientemente debido a la huelga de actores en Hollywood, pero no parece que esto le vaya a afectar en el calendario de estrenos, dada la holgada fecha que ya maneja la cinta dirigida por Ridley Scott. Ahora, Mescal ha hablado en una reciente entrevista sobre el proyecto y de trabajar con figuras de la talla de Pedro Pascal, al que como él mismo cuenta, estaba “demasiado nervioso” para acercarse, teniendo que esperar a que fuese el protagonista de The Mandalorian el que iniciase una conversación.

“Tenía demasiado miedo para acercarme a él. Se acercó y parecía tan genuino. Tengo muchas ganas de aparecer con él en pantalla”, le contaba a la revista Esquire. El protagonista de Aftersun además, mencionó que no había estado en contacto con Rusell Crowe para hablar del legado de la primera cinta. Una situación con la que el australiano seguramente estuviese de acuerdo, pues ya ha mencionado en alguna ocasión que es frustrante no encontrarse en la etapa: “No sé de qué hablaríamos. Me encantaría escuchar sus historias durante la filmación, pero el personaje está totalmente separado”.

‘Gladiator 2’: sinopsis y fecha de estreno

Para los que todavía no sepan de qué trata esta secuela tardía, en Gladiator 2 seguiremos los pasos de Lucius (Mescal), el niño de la cinta original que 25 años después se ha convertido en un gran Capitán General romano. Por último, el protagonista habló de la presión ante el que de momento es el proyecto más grande y relevante de su carrera: “No puedo expresar lo estresado que estoy hablando de esta película en particular, porque definitivamente es la más grande que he hecho. Me siento muy emocionado, pero es difícil alejarse un poco del legado de la película. Creo que está muy bien escrita y rinde homenaje a la primera, pero es algo en lo que creo que puedo entrar y hacer mío cómodamente”.

Además de Mescal, el reparto volverá a contar con Connie Nielsen entre una buena cantidad de nuevos personajes en la historia a los que darán vida actores tan reconocidos como Denzel Washington (American Gangster), Joseph Quinn (Stranger Things) y Pedro Pascal, (The last of Us) entre otros.

Gladiator 2 llegará a los cines el próximo 22 de noviembre de 2024.