‘Outer Banks’ Temporada 3, el drama juvenil de aventuras vuelve el 23 de febrero

Una de las series preferidas de los jóvenes y no tan jóvenes es Outer Banks. Un original drama protagonizado por unos adolescentes que tienen que buscar un codiciado tesoro salvando numerosas dificultades y que se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix. La buena noticia para sus seguidores es que la temporada 3 de esta serie se estrena en la plataforma de streaming el jueves 23 de febrero.

En esta nueva temporada de Outer Banks tras escapar de Ward Cameron en el final de la segunda entrega, los Pogues se encuentran abandonados en una isla desierta.

Una isla desierta idílica

Los Pogues se encuentran en una isla desierta que a priori parece perfecta, después de perder el oro y huir todos juntos. Ahora se dedican a pescar, nadar y disfrutar sin agobios en su refugio provisional. Pero, como explica la sinopsis de Netflix, “las cosas no tardan en torcerse para John B., Sarah, Kiara, Pope, J. J. y Cleo: al verse envueltos de nuevo en la búsqueda del tesoro, no les queda otra que salir por piernas —literalmente— para salvar el pellejo. Los Pogues están sin blanca y lejos de casa, y no pueden confiar en nadie; Ward y Rafe buscan vengarse; y un implacable mafioso caribeño está dispuesto a hacer lo que sea con tal de echarle el guante al botín”.

Los Pogues tienen ahora de nuevo todo en contra para encontrar el tesoro y solo podrán librarse de los peligros que les acechan si se unen los unos a los otros. ¿Renunciarán a los 400 millones de oro escondido en la casa de Ward Cameron en las Bahamas o a la cruz? ¿O intentarán de nuevo regresar para recuperar el tesoro?

El reparto de Outer Banks Temporada 3

La temporada 3 de Outer Banks está protagonizada por los actores de otras entregas: Chase Stokes (John B), Madelyne Cline (Sarah Cameron), Rody Pankow (JJ), Austin North (Topper), Charles Esten (Ward Cameron), Andy McQueen (Carlos Singh) y Madison Bailey (Kiara). También están en el reparto los actores Drew Starkey, Charles Esten, Elizabeth Mitchell, Caroline Arapoglou, Carlacia Grant, Cullen Moss, Julia Antonelli, Nicholas Cirillo y Deion Smith.

Esta serie de aventuras es una de las apuestas de Netflix para salvar su crisis tras su prohibición de que los usuarios compartan cuentas junto a otros estrenos como la cuarta temporada de You, Todas las veces que nos enamoramos, Red Rose, La ley de Lidia Poët o Red Rose.