5 razones para no perderse la cuarta temporada de ‘You’

La plataforma de streaming Netflix ha estrenado el 9 de febrero la cuarta temporada de You. Joe Goldberg, su enfermizo protagonista vuelve a sorprender a sus seguidores con una nueva identidad y con una gran novedad: el protagonista de la serie pasará de ser el acosador al acosado.

Los cinco episodios de la primera parte de esta cuarta temporada de You se acaban de estrenar y los cinco siguientes se podrán ver a partir del 9 de marzo. La serie está basada en el bestseller homónimo de Caroline Kepnes y su siniestra trama para sus seguidores se supera en cada temporada. Os vamos a dar cinco razones para que no os perdáis la cuarta temporada de You.

1. La nueva personalidad de Joe

El librero que conocimos en la primera temporada ahora vive en Londres bajo la nueva identidad del profesor universitario Jonathan Moore. Joe está intentando cambiar de vida y olvidar su siniestro pasado. Pero el pasado siempre vuelve y Joe tendrá que enfrentar a sus terribles fantasmas.

2. De acosador a acosado

Una persona comienza a investigar el pasado del supuesto profesor Moore y llega incluso a amenazar a su familia y al propio Joe. Tal como dice Gamble «a veces se necesita un asesino para atrapar a un asesino. Oye, Joe dijo que quería redimirse… pero dejaremos que tú decidas si la redención es posible para un hombre como Joe Goldberg». Joe se convierte por primera vez en la víctima de otra persona.

3. Esa mezcla de misterio y terror

La serie You ha triunfado por esa combinación de misterio, atracción y terror que transmite su protagonista desde su primer episodio. Un hombre que ha ido acumulando relaciones complicadas y varios muertos. ¿Logrará el protagonista de You cambiar por fin en esta nueva temporada?

4. Un buen reparto

Además del actor Penn Badgley (Gossip Girl) que se ha hecho famoso con la interpretación del siniestroa Joe Goldberg, en esta cuarta temporada volverá a estar Tati Gabrielle que da vida al personaje de Marienne Bellamy. Como la historia se ha trasladado en esta cuarta temporada a Londres, se incorporan en esta nueva entrega los actores Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman y Ed Speleers.

5. No será la última temporada

Todo apunta a que esta no será la última temporada de You, aunque la plataforma de streaming Netflix no lo ha anunciado. de Caroline Kepnes, la autora de la saga en la que está basada la serie, ha explicado en sus redes sociales que en 2023 publicará una nueva novela sobre Joe Goldberg. Una buena noticia para todos los fans de esta serie.