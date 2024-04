Nuevo tráiler de ‘Los vigilantes’: ¿Un futuro ‘plot twist’ de la debutante, Ishana Lynch?

El próximo verano va a ser una estación muy especial para los Shyamalan. Por un lado, el director de El sexto sentido y El protegido estrenará su nueva cinta, La trampa. Mientras que por otro, su hija Ishana, debutará tras las cámaras con Los vigilantes. Un thriller de terror del que Warner acaba de compartir un segundo tráiler, donde conocemos un poco más a la protagonista de la historia, interpretada por Dakota Fanning. Pero, esta adaptación de la novela homónima de A.M. Shine será mucho más que una propuesta de miedo y sustos, ya que según su directora tendrá giros inesperados. El sello identificativo más aplaudido (y denostado) de la obra de su padre, M. Night Shyamalan.

Los vigilantes nos presenta a Mina, una joven de 28 años que se queda atrapada un extraño bosque junto a su pájaro. Este podría ser el arranque de cualquier trama prototipo del género, sin embargo el planteamiento tiene ese punto inquietante que tanto recuerda a otros cintas de la filmografía de M. Night, como El bosque. Tras ser perseguida por unas inquietantes fuerzas, encuentra una construcción con tres extraños en su interior, donde todas las noches estos seres que la han llevado hasta allí, los observan a todos como si su presencia fuese un espectáculo. Por supuesto, el nuevo material promocional nos deja entrever que Mina no va a quedarse de brazos cruzados y que a pesar de los evidentes peligros, tratará de escapar del lugar. Aunque por lo visto, ni siquiera ese espacio donde entretienen a las criaturas es seguro del todo.

«En última instancia, se expande hasta convertirse en una especie de cuento de hadas oscuro. Eso es lo que más amo de todo», apuntaba la debutante sobre el género de su estreno como realizadora. Ishana, quien ya había dirigido secuencias en la segunda unidad de Tiempo y un capítulo de la serie The Servant, ambos proyectos de su padre, dejó bien claro en su reciente entrevista que Los vigilantes no iba a limitarse a ser un filme «de sustos», sino que el horror era un vehículo para entrar en otros lugares narrativos.

‘Los vigilantes’: ¿Plot twist a la vista?

«En muchos sentidos, se trata de utilizar el género de terror para entrar en otro espacio, y eso también se convierte en una sorpresa del viaje. Así que, con suerte, la gente estará entusiasmada con esto», le confesaba la directora a IndieWire. Unas declaraciones que invitan a pensar en Los vigilantes como una película que tendrá un importante plot twist (giro en la trama) en algún punto del desarrollo de los acontecimientos.

El desarrollo inicial de esta carrera difiere bastante del de su padre, pues M. Night siempre afrontó ideas de guion originales e Ishana en esta ópera prima, adapta un libro de éxito:»Al principio quería hacer algo original y tenía un par de conceptos en los que estaba trabajando. Pero justo en medio de ese proceso, la novela Los vigilantes llego a mi vida y yo estaba como ‘Esto es todo’». Ahora, a pesar de las dudas que pudiese generarle en un principio no partir de una idea 100% propia, la estadounidense parece haberle gustado ese punto de trasladar a la gran pantalla un material ya escrito.

«Ahora, en retrospectiva, el proceso de adaptación es algo que me encanta. Tener la base de una historia que ya es específica y que ya tiene una mentalidad, y luego poder tomarla, expandirla y jugar con ella, es maravilloso. Así que estaría dispuesta a hacer otra. Absolutamente. O hacer un original. Veremos qué pasa después», terminaba de explicarle al medio.

Un verano muy Shyamalan

Además de Fanning, Ishana Shyamalan contará con Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Olwen Fouere y Siobhan Hewlett en el reparto. Ella misma ha adaptado al guion la novela de Shine, contando con la producción del sello de M. Night, Blinding Edge Pictures. El estreno en el formato del largometraje para la realizadora llega de la mano de Warner, al igual que el próximo título de su padre. Después de varios años creando historias para Universal Pictures, el pasado año se cambió definitivamente de major. Donde por supuesto, también debutará su hija.

Los vigilantes llegará a los cines el próximo 14 de junio y La trampa, hará lo propio el 9 de agosto. Un verano lleno de thrillers, suspense y tensión, gracias a la familia Shyamalan. La cinta de su hija no será la única ficción que produzca el director de origen hindú , pues su productora este año proyectará The Vanishings at Caddo Lake, el segundo largometraje como directores de la dupla, Logan George y Celine Held.