Tráiler de ‘Trap’: M. Night Shyamalan nos encierra en un concierto pop con un asesino en serie

Warner Bros acaba de lanzar el primer tráiler de Trap, la nueva película de un M. Night Shyamalan que poco a poco, parece recuperar su mejor nivel. Esta propuesta, presentada como un thriller de puro suspense, tiene todos los ingredientes que podrían conseguir que volvamos a ver al cineasta enormemente elogiado por El sexto sentido y Señales. Sin embargo, este material promocional es algo diferente en cuanto a planteamiento a lo que nos tiene acostumbrados el director, pues revela un punto de partida ciertamente sorprendente. De esta forma, los lectores que quieran “ir de cero” al estreno, deberían evitar ver el adelanto. Aunque por otra parte y con lo cuidadoso que es el realizador de ascendencia indoestadounidense, seguro que nos tiene preparada más de una sorpresa por delante.

Are you ready for a new experience? #TrapMovie pic.twitter.com/KE1AhrIogo — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 18, 2024

En la primera muestra promocional de Trap, podemos ver al personaje interpretado por Josh Hartnett, quien aparentemente acompaña a su hija adolescente a un concierto de Lady Raven, una estrella del pop a la que da vida la hija menor del director, Salek Shyamalan. El desarrollo de los acontecimientos parece el propio de un evento de estas características. Un padre entusiasmado con la alegría que destila la adolescente, hasta que en un momento dado, necesita ir al servicio. Allí, el exceso de fuerzas policiales llama su atención hasta que un vendedor de merchandising le revela que en realidad todo el evento funciona como una trampa para atrapar a un peligroso asesino en serie que por información desconocida, los agentes saben que asistirá al espectáculo de Raven. Si este fuese un largometraje convencional de Shyamalan, la sucesión de los acontecimientos nos llevaría a preocuparnos por la joven. No obstante, como revela el adelanto, el que debe preocuparse es él, porque es el asesino que andan buscando.

El guion de Trap, concebido por el propio cineasta, supone el primer título del director con Warner después de toda una carrera producida por Universal Pictures (el camino contrario a Christopher Nolan). Sin embargo, una novedad que por otra parte, no supone la primera colaboración original con la major, ya que en 2006 estrenó uno de sus más malogrados títulos, La joven del agua.

‘Trap’: ¿El desencanto por el plot-twist?

Si hay algo que ha caracterizado la obra de Shyamalan es en tener finales sorprendentes. Giros argumentales (habitualmente sorprendentes) que cambian por completo, las dinámicas narrativas y que en el argot cinematográfico, reciben el nombre de plot-twist. Un mecanismo repetido en la tutoría del dos veces nominado al Oscar, desde la propia El sexto sentido, pero replicado brillantemente en obras como El bosque o El protegido y desastrosamente en obras fallidas como El incidente, Airbender, el último guerrero o After Earth. En los últimos años parece haber recuperado la forma gracias a Múltiple, Llaman a la puerta o la serie para Apple TV+, Servant. Si uno de los giros impredecibles de la trama que normalmente esconde con habilidad en sus proyectos se muestra en el tráiler, cabe esperar que el realizador haya guardado la mejor revelación para cuando la película llegue a los cines el próximo verano.

Un poco antes, pero también en el periodo estival, podremos ver la ópera prima de otra de sus hijas, Ishana Shyamalan. M. Night producirá el debut tras las cámaras en solitario, en una historia de terror titulada Los vigilantes. Una adaptación homónima de A.M. Shine que estará protagonizada por Dakota Faning y que llegará a las salas el próximo 14 de junio. Un año repleto de trabajo, ya que del mismo modo producirá The Vanishings at Caddo Lake, un thriller de secuestros dirigido por Logan George y Celine Held.

Trap se estrenará el 9 de agosto de este 2024.

Un papel protagonista para Josh Hartnett

El actor de 45 años pasaba por una larga etapa de anonimato, pero entre las últimas obras de Guy Ritchie y sobre todo, su papel en la Oppenheimer de Nolan, parece haber recuperado el cierto prestigio del que en algún momento gozó con cintas como Pearl Harbour, Sin City o El caso Slevin. El papel de villano no es algo que haya caracterizado ni mucho menos su carrera.

Por lo que Trap, puede ser una buena oportunidad para lucirse y seguro que Shyamalan crea la atmósfera perfecta para hacernos sentir atrapados con este asesino, el cual tendrá que ingeniárselas para escapar.

Este 2024, Hartnett estrenará también Fight or Flight, un thriller sobre un mercenario que debe localizar a un objetivo en un avión, pero luego deberá protegerlo cuando intenten matar a ambos.