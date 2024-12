Nuevo tráiler de ‘The Brutalist’: la épica candidata a conquistar los Oscar 2025

Tras el breve adelanto publicado hace algunas semanas, A24 acaba de compartir el primer tráiler oficial de The Brutalist. Recientemente nominada a siete Globos de Oro, la película dirigida por Brady Corbet es con diferencia, la propuesta audiovisual de este año mejor valorada por la crítica internacional y una firme candidata a los Oscar 2025. Todo ello si finalmente, otras apuestas como Emilia Pérez, Anora o Cónclave no dan un golpe de autoridad cuando el próximo 17 de enero se revelen las consideraciones finales en las categorías a la alfombra roja. No obstante y aunque dicho filme no termine cuajando en la recta final de los premios, nada puede evitar la validación final de un producto que parece estar llamado a trascender más allá de los certámenes y las ceremonias.

El nuevo tráiler de The Brutalist muestra sin ningún tipo de dudas, la grandiosidad y la visión impregnada en la pantalla por Corbet. Porque puede que los premios de la prensa extranjera de Hollywood no la hayan tenido tan en cuenta como al musical de Jacques Audiard, pero este drama contextualizado en la Norteamérica de los años 40 sí ha obtenido la validación del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, con el galardón a la Mejor Película y al Mejor Actor para un Adrien Brody que deberá medirse por su segunda estatuilla dorada con dos grandes rivales como Timothée Chalamet y Ralph Fiennes. Distribuida por A24 en Estados Unidos y por Focus Features en Europa, en España tendremos que esperar hasta el próximo 24 de enero para verla proyectada en las salas de cine. La fastuosidad de The Brutalist se escenifica en su propia duración, con tres horas y media y con un intermedio marcado desde el propio guion, coescrito entre Corbet y Mona Fastvold.

Tráiler de ‘The Brutalist’

La historia nos pone en la piel de un László Toth, un visionario arquitecto que llega a Estados Unidos huyendo de la Europa de posguerra. Allí, deberá reconstruir su vida, sobre todo en la relación con su esposa Erzsébet ya que ambos han permanecido separados durante el conflicto bélico, entre cambios de fronteras y regímenes. El matrimonio se establece en Pensilvania, donde un adinerado empresario industrial le encarga la construcción de un edificio. Sin embargo, amasar poder y forjarse un legado tendrá un precio.

El tráiler de The Brutalist viene marcado por toda una serie de reseñas que ponen de manifiesto la calidad autoral del material presentado. «Monumental», «Grandeza sin concesiones» «Imponente interpretación de Adrien Brody»… los elogios de la prensa especializada hacia la factura del trabajo de Corbet son tan gigantescos como la propia presentación de su planteamiento y de forma paralela, el adelanto nos presenta algunos de los principales conflictos que alcanzarán al protagonista a lo largo de toda una década donde deberá erigir un ambicioso proyecto.

«Prométeme que no dejarás que te vuelva loco», se puede escuchar susurrar a la esposa del protagonista , interpretada por Felicity Jones. Este superviviente húngaro del Holocausto deberá aferrarse a su locura en la construcción de un centro comunitario que llevará el nombre de la difunta madre de su benefactor Harrison Lee Van Buren, al que da vida un fantástico Guy Pearce. De hecho, lo más probable es que tanto Brody, como Jones y Pearce terminen optando a sus respectivas nominaciones interpretativas a los Oscar. El elenco se completa con Joe Alwyn (La favorita), Raffey Cassidy (El sacrificio de un ciervo sagrado), Stacy Martin (Nymphomaniac), Isaach de Bankole (Black Panther), Jonathan Hyde (La momia) y Alessandro Nivola (La gran estafa americana), entre otros.

Recientemente, la guionista y el cineasta explicaron los motivos de tener una pausa de 15 minutos concebida desde los primeros borradores del libreto. Una decisión que va un poco en contra de la tradición occidental de la industria, pero en otro tiempo fue algo habitual en el Hollywood de los 50 y 60. «Ya sabes, la gente se sienta en casa y ve de ocho a dieciséis horas de una serie limitada con pequeños descansos en el medio, así que si aplicas esa idea a esta película, simplemente estás viendo la película de corrido con un pequeño descanso en el medio», le contaba Corbet a IndieWire.

¿Favorita de los Oscar?

A pesar de la aparente hegemonía de Emilia Pérez en las nominaciones de los Globos de Oro, debemos tener en cuenta que su condición de musical ha debido pesar y mucho, sobre las validaciones de la prensa y que lo normal es que el número de consideraciones baje drásticamente de cara a la gala de la alfombra roja.

Con todo, The Brutalist es la candidata más firme a la categoría reina de los Oscar en 2025. Queda saber si los miembros de la Academia premiarán la apuesta épica de Corbet o si en la actualidad, una cinta de tanta duración causará más rechazo que fascinación al grueso de los académicos.