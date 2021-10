Es difícil que un primer tráiler deje unas sensaciones como las que dejó el primer adelanto de The Batman, el último reboot que Matt Reeves prepara del justiciero de Gotham. Los fans no tan acérrimos podrían pensar aquello de “¿Otra vez una nueva película de Batman?” y no les faltaría razón, debido a lo reciente que ha sido la interpretación de Ben Affleck, de hecho todavía no se ha despedido del todo del personaje, pues lo veremos en The Flash, junto a la participación de Michael Keaton, el Batman alternativo de Tim Burton que ayudará en la aventura en solitario de Barry Allen. Sin embargo, el alter ego de Bruce Wayne no tiene una historia en solitario desde la trilogía de Nolan, terminada hace más de 10 años. Ahora el nuevo tráiler de The Batman se ha mostrado en la Dc FanDome de esta tarde:

Este justiciero de Gotham va a ser un personaje radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la pantalla grande, al menos así lo aseguraba Pattinson. El actor, ya se ha ganado el elogio de otros compañeros de reparto como Jeffrey Wright, el nuevo comisario Gordon que apoyará desde la ley, las actuaciones al límite del hombre murciélago.

El vistazo que nos ofreció el Dc Fandome del 2020 del tráiler de The Batman fue una auténtica revolución, debido a que jamás habíamos visto al héroe dentro de una especie de thriller digno del mismísimo Fincher. Este último vistazo no se queda atrás, sino que incide en esa atmósfera de crimen y oscuridad que rodea a un Pattinson más gótico que nunca. La nueva mirada hacia la producción de Matt Reeves muestra la relación de atracción entre la Selina Kyle de Zöe Kravitz (Big Little Lies, Alta fidelidad) y este Batman algo principiante y más aterrador que sus coetáneos intérpretes.

Seguramente el pingüino de Colin Farrell sirva para marcar esa brutalidad del héroe al comienzo del film, ya que sabemos que el villano no tendrá un recorrido largo en la trama, sino más bien breve. Por otro lado, The Ridley sí que es el antihéroe principal, encarnado por un Paul Dano que promete ser quizás uno de los más grandes villanos que han dado las películas de Batman en la gran pantalla. The Batman llegará a los cines el 4 de marzo del 2022.