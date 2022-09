El nuevo clip de ‘Pinocho’ presenta a Joseph Gordon-Levitt como Pepito Grillo

Disney + recibirá mañana (jueves 8 de septiembre) la actualización con los estrenos más relevantes en lo que va del año dentro de la plataforma debido al Disney + Day. Para empezar, la última película del UCM Thor: Love and thunder estará por fin disponible en su catálogo, pero es que además se producirá tanto el cross-over entre La Casa del Ratón y Disney en The Simpsons: Welcome to the Club y la miniserie de TV Mike, que explora la controvertida carrera del boxeador Mike Tyson. Ahora, conocedora la plataforma de la cantidad de contenido con el que nutrirá su estantería de títulos, la empresa californiana nos regala un clip del live action de Pinocho, adaptación, que por supuesto, podremos ver igualmente dentro de menos de 24 horas.

Con el debut de esta nueva versión de “carne y hueso” del popular cuento que Disney llevó al cine por primera vez en 1940, se han lanzado dos clips exclusivos en lo que se ofrece a los fans una nueva versión de esos momentos icónicos que varias generaciones han visto en su infancia. El primero presenta al protagonista creciéndole la nariz por decir mentiras, mientras un Pepito Grillo con la voz de Joseph Gordon-Levitt intenta ayudarle. Por otro lado, el segundo fragmento introduce al Hada Azul, interpretada por Cynthia Erivo (Harriet), nombrando oficialmente al pequeño insecto como caballero de a conciencia del niño de madera.

Mientras se hace eco del título original, el live action trae conceptos novedosos como la crítica cómica que cuestiona a Pepito Grillo por haberse colado en la casa de Gepetto (Tom Hanks). Y es que ¿cómo no va a tratar con mimo Disney este cuento infantil? El largometraje original forma parte de la historia de la animación, además de pertenecer a la época dorada del mágico sello, pionero en una época donde sin ordenadores ni la tecnología actual, suponía un esfuerzo titánico sacar adelante estas historias.

De esta forma, mañana Pinocho se sumará a una larga lista de clásicos de Disney que la compañía ha adaptado a la acción real. El último fue el de La dama y el vagabundo en 2019, estrenada directamente en la plataforma. Al contrario que El libro de la selva, La bella y la bestia o El rey León, los cuales sí que tuvieron su espacio en la gran pantalla. Todas ellas han funcionado bien en taquilla, especialmente la readaptación de la historia de Simba, actualmente la octava película más taquillera de la historia del cine.