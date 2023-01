La nueva imagen de ‘Red One’ nos deja a Dwayne Johnson y J.K. Simmons preparados para las próximas navidades

Vale si, todavía queda todo un año para poder disfrutar otra vez de las navidades. Pero eso no impide que nos podamos ilusionar con la impresionante película navideña que están preparado desde Amazon Studios. Red One, juntará a Dwayne Johnson junto a un J.K Simmons que se ha puesto muy en forma para su nuevo papel. A falta de 11 meses para poder verla, nos tendremos que conformar con la nueva imagen que “La roca” ha compartido en sus redes sociales.

Santa the rockstar.

An honor having his six.

Oscar winner and coolest dude in the North Pole, J.K. Simmons bringing Santa’s big ol’ beautiful heart to life 🎅🏻❤️

More to come.

Back to work.

~ Commander of The E.L.F. #RedOne 🎅🏻 🛷🎄⛄️ 🌏 ✨#AmazonStudios#SevenBucks pic.twitter.com/1z6g23N7Fo

— Dwayne Johnson (@TheRock) January 22, 2023