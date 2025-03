Al nivel de ‘Juego de Tronos’: el final de la tercera temporada de ‘Invencible’ hace historia

Puede que en la última década hayamos tenido series de animación tan valoradas como X-Men 97, Rick y Morty o Creature Commandos, pero ninguna de estas logró jamás entrar en la historia de la pequeña pantalla como acaba de conseguir el final de la tercera temporada de Invencible. Porque en una industria donde parece que los superhéroes ya no interesan a la audiencia, la creación original de Robert Kirkman y Cory Walker continúa siendo un baluarte para un género deteriorado y carente de la frescura que sí imprimen los a menudo, tan estrafalarios personajes de esta ficción de Prime Video. Tanto es así que la valoración de su último episodio compite directamente con las grandes series del streaming al conseguir una puntuación casi perfecta por parte de los espectadores.

La tercera ronda de capítulos de Invencible regreso hace poco más de un mes, continuando la enrevesada trama de Mark y el resto de sus amigos-y enemigos-de este conglomerado de roles con poderes. Una adaptación que inició su aventura en el terminal en 2021 y que de momento, es la opción favorita de los fanáticos del cómic. Entre sus virtudes destaca en replicar con cierta sarna algunos de los arquetipos de Marvel y DC. No obstante y a diferencia de la ligereza y el puritanismo con el que en la mayoría de ocasiones Disney y Warner tratan a sus licencias creativas superheroicas, el serial de Kirkman y Walker no renuncia en ningún momento a la violencia y al gore en sus batallas. Ocasionando que en cada combate haya un riesgo de muerte real y su correspondiente tensión acumulada en cada capítulo.

Invencible tiene como protagonista principal a Mark Grayson, quien al cumplir 17 años hereda los superpoderes de su familia y se convierte en uno de los grandes defensores de la Tierra junto a su padre. De este modo, todos sus sueños y ambiciones se ven cumplidos de la noche a la mañana, hasta que sucede algo que lo cambia todo. Una de las principales virtudes de la adaptación, además de la brutalidad de su animación, reside en el casting de estrellas que aglutina su reparto de voces en la versión original. Steve Yeun (Minari), J.K. Simmons (Whiplash), Sandra Oh (Entre copas), Gillian Jacobs (Community), Walton Goggings (Fallout), Zazie Beetz (Deadpool 2) y Seth Rogen, quien da vida al extraterrestre Allen, uno de los personajes más queridos de la serie. Por si esta colección de intérpretes no fuese suficiente, el final de la tercera temporada de Invencible incorporó otras dos grandes actores de la pequeña pantalla, como son Aaron Paul (Breaking Bad) y Jeffrey Dean Morgan (Walking Dead).

La serie que parodia a Marvel y DC

En la actualidad, el género de los superhéroes vive una etapa de reestructuración palpable en los dos grandes sellos del negocio audiovisual; Marvel y DC. Por un lado, la casa de las ideas ha recuperado a Robert Downey para el papel del villano Dr. Doom y a los hermanos Russo como directores de las futuras Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret wars. Por el otro, Detective Cómics y Warner iniciarán su nuevo DCU (Detective Comics Universe) de la mano de James Gunn, estrenando este verano el reboot de Superman. Paralelamente, el mismo mes estival tendremos el lanzamiento de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos de Marvel. Fecha clave y all in particular de un tipología cinematográfica en horas bajas.

Al igual que sucede con The Boys, Invencible parodia en cierto sentido a toda la escena superheroica. Por eso, algunas referencias en la construcción de los personajes parece evidente. Omni-Man es una especie de Superman, Samantha Eve es el fiel reflejo de Jean Grey o Darkblood es la viva imagen de Hellboy. Aunque debemos decir que la creación de Kirkman y Walker se toma muy en serio así misma, manifestándose como una carta de amor abierta hacia el mundo de las viñetas. Ese cariño especial es el que le ha llevado a que su último episodio, Creía que no ibas a callarte nunca, tenga una puntuación de 9,9/10 en IMDB. Algo histórico dentro de la plataforma norteamericana, situándose por encima de la mayoría de capítulos de series tan míticas como Breaking Bad o Juego de Tronos.

(A continuación se mencionan spoilers de la tercera temporada de Invencible).

El final de temporada de ‘Invencible’

Resolviendo algunas dudas y planteando muchas más preguntas, el final de la tercera temporada de Invencible nos trajo una de las mejores peleas de la historia de la animación, entre Mark y Conquest, uno de los viltrumitas más fuertes, temido incluso por su propia raza de superguerreros. La Tierra casi no cuenta y nuestros protagonistas favoritos casi que tampoco. Pero tras derrotarlo con varios sacrificios de por medio y con el mundo todavía convaleciente por el ataque coordinado de Angstrom Levy, descubrimos que Cecil Stedman mantiene vivo al Viltrumita para sonsacarle información en un futuro.

Renovada para una cuarta temporada, Invencible ha abierto en su último capítulo varias amenazas a las que tendrá que Mark y su gente, deberán hacer frente. El regreso de los Séquidos, el rearme de Levy y la misteriosa vuelta de Darkblood (al que no vemos desde la primera temporada), quien invoca a la gran Bestia para informarle que puede recuperar su trono infernal al descubrir a un habitante de la superficie que posee un gran poder. Tendremos que esperar al menos hasta el 2026, para descubrir que nos tienen preparado Kirkman y compañía para la nueva temporada.