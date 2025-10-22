Netflix adquiere los derechos del juego de mesa más popular del momento: ¿cómo se crea una película de eso?

Hollywood se encuentra en un momento crítico a nivel creativo. Ya sea por la falta de propuestas creativas o por la cobardía de los grandes estudios, cada vez es menos frecuente encontrar historias originales que caminen de la mano de presupuestos elevados. Una tendencia que influye directamente en la adquisición sistemática y exponencial de propiedades intelectuales ya existentes por parte de las grandes majors. El último ejemplo lo encontramos ahora en el streaming, donde hace escasas horas se ha podido saber que Netflix se ha hecho con los derechos del juego de mesa más popular de los últimos años: el Catan.

Las adaptaciones de este formato no poseen una larga historia en el terreno del celuloide. La primera versión se dio en 1985 con El juego de la sospecha, llevando la marca Cluedo al mundo del largometraje. Desde entonces, la idea de trasladar las diferentes gamificaciones al ámbito audiovisual nunca ha sido una obsesión a la altura de las adaptaciones videojueguiles o los biopics musicales. Y sobre todo, no han terminado de calar del todo como producciones rentables para las compañías. En 2012, Battleship fue un fracaso y a pesar de las buenas críticas de la reciente Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, la apreciación fílmica de esta fantasía medieval sólo logró pérdidas económicas para Paramount Pictures. Sin embargo, hoy existe una especie de fiebre por parte de las grandes productoras, las cuales en los últimos años están adquiriendo las licencias de explotación de varios productos similares. La última ha sido Netflix, en una apuesta clara de llevar el juego de mesa Catan al terreno de la ficción. Pero ¿cómo trasladas una dinámica de estrategia creada por el diseñador Klaus Teuber al ecosistema narrativo de una serie o una película?

Netflix creará historias con el juego de mesa ‘Catan’

Al principio, se pensaba que la compra para la explotación de la IP estaba orientada a la división de videojuegos que tiene la compañía. No obstante, según IndieWire, la adquisición no incluye los derechos del juego en sí mismo.

El desarrollador de juegos Darren Kyman, Pete Fenlon y los hermanos Teuber (Guido y Benjamin) están implicados en la producción, además del productor ejecutivo Roy Lee (Weapons). Los fans son bastante escépticos con la idea de crear películas y/o series que puedan surgir del Catan, porque entre otras cosas no deja de ser un juego de entendimiento, comercio y creación de caminos y ciudades. Aunque por otra parte, esto ofrece una libertad creativa absoluta en una asociación colaborativa perfecta para una Netflix que se beneficiaría de la marca Catan y este, haría crecer todavía más el conocimiento de este tablero de conquista en el que los jugadores intercambian bienes como lana, piedra, madera o arcilla.

Los juegos que están en camino

Netflix no sólo tiene entre ceja y ceja adaptar el juego de mesa ‘Catan’, según hemos podido saber a lo largo de los últimos años, la «gran N roja» pretende llevar a cabo varias versiones en este ámbito. Entre ellas, un reality competitivo basado en el juego del Monopoly.