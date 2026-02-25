Nacho Abad se mofa de Pablo Fernández (Podemos) por ‘comerse’ un bulo y usarlo para atacar a una periodista

Las ganas de escupir rabia contra la «ultraderecha» han jugado una mala pasada a Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos en Castilla y León, que ha utilizado una fotografía creada con Inteligencia Artificial para acusar a una periodista de un delito de odio, como le ha recordado Nacho Abad en directo. Pablo Fernández se comió el bulo y metió la pata al darlo por bueno para cargar contra la periodista.

La redactora publicó una foto de una mujer con niqab en el metro de Madrid, para subrayar la presencia real de quienes llevan la prenda en España. Sin embargo, poco después aparecieron varias imágenes en las que se podía ver a la periodista en cuestión bajo ese atuendo, por lo que se entendía que ella misma había orquestado una campaña para atacar a los musulmanes.

Entre quienes reprocharon a la periodista su supuesto plan se encontraba Pablo Fernández, que utilizó la presunta pillada a la redactora para cargar contra «el periodismo de la ultraderecha», un «bulo que se comenta solo», decía en su tuit, junto a la foto manipulada. El cazador cazado: acusó a otros de difundir un bulo cuando él mismo lo estaba haciendo.

La imagen, en realidad, era producto de la IA, con errores propios que así lo demostraron, como nombres ilegibles de las estaciones de metro o deformaciones de las manos del personaje de la foto. El portavoz de Unidas Podemos en Castilla y León borró su tuit tras conocer el fraude.

La guasa de Nacho Abad con Pablo Fernández

Sin embargo, la huella de su mensaje ha dejado rastro, y Nacho Abad no se ha resistido a recordarle lo ocurrido cuando ha conectado en directo con el diputado en En boca de todos (Cuatro). Nada más saludarle, le ha dicho con sorna: «Buenos días, te has comido un bulo». Pablo Fernández se ha quedado con pocas palabras para responder al presentador.

«Todo indica que sí y, por lo tanto, tengo que disculparme y pedir perdón. Ya he borrado la publicación en cuanto me he dado cuenta que era un bulo», ha contestado, sin extenderse más.

El uso del niqab y el burka está de plena actualidad en España por el debate que plantea la prohibición de su uso. Ambas son prendas que responden al estricto código de vestimenta que las leyes islámicas dictan para las mujeres.