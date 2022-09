El mundo del cine rinde tributo a Jean-Luc Godard

El director Jean-Luc Godard falleció ayer a los 91 años. Godard fue uno de los cineastas más influyentes del cine reciente. Experimentó con el lenguaje cinematográfico y sombró a críticos de todo el mundo. Su intelectualismo en la gran pantalla no era compartido por todos, pero no se puede negar que alguna de sus piezas como Pierrot el loco, Al final de la escapada o Masculino, femenino marcaron un antes y un después en la historia del séptimo arte. Padre de la Nouvelle Vague, ahora la reacción de la industria no se ha hecho esperar y el adiós al icono del cine francés se ha extendido por todo Twitter.

RIP Jean-Luc Godard, one of the giants of cinema & one of the progenitors of the French New Wave. His films aren’t always easy, but his work affects most directors today, whether they know it or not. My favorite film of his is the glorious “Breathless”. pic.twitter.com/P42u08rl4h — James Gunn (@JamesGunn) September 13, 2022

Independientemente del tipo de películas que filmen, han sido varios los directores que han mostrado su respeto hacia Godard. Uno de los primeros fue el realizador de Marvel y DC, James Gunn: “RIP Jean-Luc Godard, uno de los gigantes del cine y uno de los progenitores de la Nueva Ola francesa. Sus películas no siempre son fáciles, pero su trabajo afecta a la mayoría de los directores de hoy, lo sepan o no. Mi película favorita suya es la gloriosa Al final de la escapada”.

RIP Jean-Luc Godard, one of the most influential, iconoclastic film-makers of them all. It was ironic that he himself revered the Hollywood studio film-making system, as perhaps no other director inspired as many people to just pick up a camera and start shooting… pic.twitter.com/KFOnnQ1H6n — edgarwright (@edgarwright) September 13, 2022

Más tarde Edgar Wright, el director de Baby Driver y Última noche en el Soho mostró su amor por la rebeldía del autor francés: “RIP Jean-Luc Godard, uno de los cineastas iconoclastas más influyentes de todos. Era irónico que él mismo reverenciara el sistema de realización de películas de los estudios de Hollywood, ya que quizás ningún otro director inspiró a tantas personas simplemente tomar una cámara y comenzar a filmar…” Por otro lado, algunos como Guillermo del Toro se dedicaron simplemente a compartir la noticia.

Anna Karina looking up at Godard adoringly like we all have for so many years… RIP JLG- you filmed the things that made us flirt with new realms and we will miss you as you turn the next life black & white pic.twitter.com/tBzXAOma2e — Lena Dunham (@lenadunham) September 13, 2022

Lena Dunham, Showrunner de Girls, compartió una foto de Godard con su entonces mujer Anna Karina. “Anna Karina mirando a Godard con adoración como todos lo hemos hecho durante tantos años…RIP JLG: filmaste las cosas que nos hicieron coquetear con nuevos reinos y te extrañaremos mientras conviertes la próxima vida en blanco y negro”, escribía en el tuit Dunham.

Finalmente, incluso el presidente de la República francesa Emmanuel Macron señaló que el país había perdido “un tesoro nacional”, la mirada de un genio que inventó un arte “decididamente moderno”. El líder político del mismo modo dijo que su talento fue como una aparición en el cine francés, para terminar convirtiéndose en un auténtico maestro.