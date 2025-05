Muere el actor George Wendt, a los 76 años, conocido por interpretar a Norm en ‘Cheers’

Muere este martes mientras dormía el actor George Wendt, conocido por interpretar a Norm en la serie de comedia Cheers. Tenía 76 años. Su muerte ha sido confirmada por su publicista en un comunicado. «George era un hombre de familia, con talento, un amigo muy querido por todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo», ha dicho su familia en un comunicado. «Lo echaremos de menos por siempre», se ha destacado en el texto.

George Wendt protagonizó Cheers de 1982 a 1993. Apreció en los 275 episodios de esta comedia. Obtuvo seis nominaciones al Emmy por su trabajo en el programa. Wendt trabajó con la famosa serie con Ted Danson, Shelley Long, Nicholas Colasanto, Rhea Perlman, John Ratzenberger, Kelsey Grammer, Woody Harrelson, Kirstie Alley o Bebe Neuwirth.

Wendt nació el 17 de octubre de 1948 en Chicago (Illinois) en una familia de nueve hermanos. Acudió a la Universidad de Notre Dame antes de pasar al Rockhurst College, un colegio jesuita donde se graduó con un título en economía. Se casó con Bernadette Birkett en 1978. Nunca salió en pantalla, pero Birkett prestó su voz al personaje de la esposa de Norm en Cheers.

El actor fue comediante en The Second City en la década de 1970 antes de convertirse en actor de televisión. Después de numerosas apariciones especiales, consiguió el gran papel de su vida: el fiel Norm Peterson, cuya primera frase habitual, «Buenas tardes a todos», se convirtió en una de las más famosas de la serie.

Después de Cheers, al actor siempre le resultó fácil conseguir papeles secundarios durante el resto de su carrera. Trabajó en comedias como Fletch, Gung Ho y Spice World, junto con largometrajes como la película de terror de 1985 House y la destacada película independiente estadounidense de 2019 The Climb.

Participó como actor invitado en producciones de TV como Hot in Cleveland, The Twilight Zone, Columbo, George Lopez y Fresh Off the Boat.

Wendt también se dedicó al teatro en la última parte de su carrera. En 2008, asumió el papel de Edna Turnblad (tradicionalmente interpretado por un actor drag) en la producción de Broadway entonces en curso de Hairspray. También apareció como Santa en Elf the Musical de Broadway e interpretó a Willy Loman en Muerte de un viajante.