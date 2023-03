Mira Sorvino se sincera sobre la ausencia de su padre en el In Memoriam de los Oscar 2023: «Estoy herida y conmocionada»

Los Oscar 2023 han dejado momentos inolvidables como los entrañables y emotivos discursos de Brendan Fraser y Ke Huy Quan, pero habituados a la polémica cometieron un terrible desliz en el In Memoriam. La parte de la gala que sirve para homenajear a todos aquellos miembros de la industria que ya no están entre nosotros, se olvidaron del actor Paul Sorvino. El intérprete de cintas como Uno de los nuestros, Rocketeer o Dick Tracy falleció el pasado verano de 2022 y sorprendentemente no fue incluido en la retahíla de rostros que aparecieron durante la actuación de la emotiva actuación de Lenny Kravitz. Algo que no ha sentado nada bien a su hija, la también actriz, Mira Sorvino .

It is baffling beyond belief that my beloved father and many other amazing brilliant departed actors were left out. The Oscars forgot about Paul Sorvino, but the rest of us never will!! https://t.co/dbgcfb1qy3 via @forthewin

— Mira Sorvino (@MiraSorvino) March 13, 2023