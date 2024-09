Es una de las mejores interpretaciones de Tom Hardy y casi nadie la conoce: está disponible en Max

Ya hace algún tiempo que Tom Hardy es considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, pero lo cierto es que a la estrella británica le costó bastante alcanzar la fama mainstream que hoy le precede. A diferencia de ídolos actuales como Leonardo DiCaprio o Johnny Depp, el londinense no fue ninguna estrella adolescente. Más bien, obtuvo un reconocimiento imponente y exponencial al sobrepasar la treintena. Un suceso parecido al de la carrera de Brad Pitt, aunque claro, el actor de Seven es la antítesis de la rudeza visceral con la que el actor fetiche de Christopher Nolan asimila sus personajes. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar en ninguno de sus papeles recientes conocidos por la mayor parte del público, sino que vamos a ofrecerle a los fans una de las mejores interpretaciones de Tom Hardy, disponible en la plataforma de Max.

Seguramente, muchos de los acólitos de esta estrella camaleónica estén pensando que a continuación, vamos a hablar de Sin ley, Warrior, Bronson o alguno de sus roles secundarios en Origen o RocknRolla, pero el filme a destacar sucedió un poco antes de todas estas historias y desgraciadamente, no llegó a proyectarse en los cines porque fue un telefilm producido por la BBC. Hablamos de Stuart: A Life Backwards, un drama basado en hechos reales en el que podemos encontrar una de las interpretaciones de Tom Hardy más angustiosas de su filmografía. Una que en cierta manera enmarcaría el tipo de papeles oscuros predominantes en su posterior apuesta de castings y que le procuraría una nominación al Mejor actor principal dramático en TV. Perdió este primer reconocimiento profesional contra Andrew Garfield y su Boy A y, a pesar de ello, resulta imposible olvidar su magnífico trabajo replicando al mismísimo Benedict Cumberbatch, quien ya era de sobra conocido en la pequeña pantalla anglosajona.

¿De qué trata ‘Stuart: A Life Backwards’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Suart Shorter (Hardy) y Alexander Marsters (Cumbertbatch) son un vagabundo alcohólico de pasado violento y un escritor que trabaja en ayudas sociales. Cuando entre ellos se crea una insólita amistad, Alexander le pide permiso para escribir su historia, mientras el joven sin techo accede, comienza a contársela hacia atrás para hacerla mucho más emocionante. A través de atracos, intentos de suicidio, encierros en numerosas instituciones y traumas infantiles. Alexander ofrece al mundo un vistazo dentro de un atmósfera completamente ajen para comprender cómo la vida de Stuart quedó tan fuera de control».

David Attwood dirigió la cinta a partir del guion que elaboró el Alexander Masters de la vida real, quien en 2005 escribió la biografía de su amigo. Posteriormente, Attwood terminaría su carrera en 2010 con otro telefilme llamado Bloon And Oil, tras una carrera muy ligada a la televisión británica ya fuese en el formato del largometraje o en el de la series. La novela recibió numerosos premios y varias escuelas secundarias de Reino Unido la incluyeron en su programa académico de educación superior. Stuart: A Life Backwards es una de esas interpretaciones de Tom Hardy que demuestran su facilidad de transformación y talento innato, pero es que además la concentración de virtudes del film la ha llevado a obtener una gran repercusión entre el público, con un 7,00 de nota media en Filmaffinity y un 84% de valoraciones positivas en la web de Rotten Tomatoes.

Aparte de Hardy y Cumberbatch, el elenco se completa con Nicola Duffett, Claire-Louise Cordwell, Edna Doré, Candis Nergaard, Joanna Maude y Trevor Sellers.

Mejores interpretaciones de Tom Hardy

Hoy parece que su carrera ha pegado «un bajón» desde prácticamente, aceptar el personaje de Eddie Brock en la franquicia Venom. Una saga de la que por otra parte, parece que se despedirá el próximo mes de octubre con el estreno de El último baile. No obstante, este verano volvió a aparecer otra de las grandes interpretaciones de Tom Hardy en la cartelera con Bikeriders. La ley del asfalto. Aún así, desde que encadenó propuestas tan geniales como Locke, La entrega y Mad Max: Furia en la carretera, el intérprete ha tomado decisiones tan arriesgadas como la de asumir los roles de los gemelos Reggie y Ronnie Kray en Legend, protagonizar El niño 44 y ser gángster Al Capone en el confuso y extraño biopic, Capone.

Por suerte para su carrera, entre medias protagonizó la serie Taboo, fue nominado al Oscar al Mejor actor de reparto por El renacido y estuvo presente en la fantástica cinta bélica de Dunkerque.

En Stuart: A Life Backwards, Hardy hace honor a la figura del vagabundo que el terreno del celuloide ha reflejado en tantas historias, como en la fantástica El rey pescador o en las numerosas obras maestras de Charles Chaplin. Aquí, la construcción de este marginado social se recrea mediante el pasado con la narración del propio actor, quien escenifica a la perfección todo el deterioro físico y psíquico del protagonista, sin dejar de mostrar su lado humano y una sensibilidad insólita bajo esa falta dramática de amparo social. Aparte de estar disponible en Max, la TV movie forma parte del inmenso catálogo de Movistar +.