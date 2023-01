Más Damien Chazelle después de ‘Babylon’: ¿En qué plataformas podemos ver sus películas?

Este fin de semana, el director Damien Chazelle ha estrenado Babylon en la cartelera española. La película está ambientada en los Ángeles de los años 20 y cuenta con estrellas de la talla de Margot Robbie, Brad Pitt, Olivia Wilde y Tobey Maguire. Sin embargo y, muy a pesar de la interesante premisa, la crítica no ha aplaudido al unísono la última propuesta del cineasta. Acostumbrado a los elogios desde que precozmente a los 24 años dirigió Guy and Madeline on a Park Bench, esta es la primera ocasión en el que el imaginario del chico de Providence recibe valoraciones muy polarizadas. Algunos ven en ella una obra maestra y otros en cambio, creen que refleja el desastre de sus números en la taquilla estadounidense. Por suerte para su salud mental, a Chazelle le parece bien esa variedad tan drástica de opiniones, no obstante, como no queremos que el público se quede sólo con esta última y agridulce sensación, te contamos dónde pueden verse las mejores películas de su breve pero celebrada filmografía:

‘Wiplash’ (2014)

Como ya hemos señalado, Wiplash no fue su primer trabajo. Eso sí, fue el primero con un reparto y un sello (Blumhouse Productions) que le permitían mostrar su talento como cineasta. Chazelle escribió y dirigió esta propuesta de cine independiente que ya ofreció parte de ese amor tan visceral que el realizador siente por la música. Se llevó 3 Premios Oscar, gracias a un montaje y un sonido excepcional. Pero, a pesar de que esas dos categorías se las llevó con todo merecimiento, la gran efigie de esta historia de la búsqueda de la genialidad es J.K. Simmons, quien igualmente se alzó con la estatuilla dorada.

Dónde la podemos encontrar: Netflix.

‘La la land’ (2016)

Si Wiplash fue el inicio de una montaña rusa ascendente, La la land escenificó a la perfección el vértigo y el cosquilleo en la tripa del punto más alto de la atracción. Polémicas de los Oscar aparte, el musical moderno sólo tiene sentido poniendo a La ciudad de las estrellas de ejemplo. La química entre Ryan Gosling y Emma Stone traspasa la pantalla y su banda sonora, 7 años después, sigue en los corazones de los fans.

Dónde la podemos encontrar: Amazon Prime Video, HBO Max y Movistar +.

‘First Man’ (2018)

Aunque Babylon sea la obra que realmente le ha puesto a la crítica en contra, con el biopic de Neil Amstrong ya hubo algunas reticencias por parte de la prensa especializada que consideró que el relato de la llegada a la luna no emocionaba lo suficiente. Una vez más, Chazelle contó con Gosling, aunque no participó en la adaptación del guion.

Dónde la podemos encontrar: Movistar +.

Babylon está disponible en las salas de cine españolas desde el pasado viernes 20.