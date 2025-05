Marvel le ofreció la mitad de su sueldo a Jeremy Renner para la segunda temporada de ‘Ojo de Halcón’

Con las críticas positivas a Thunderbolts y un esperanzador futuro veraniego depositado en el reboot de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, Marvel ha recuperado cierta ilusión de los fans. Algo que en parte, ya había conseguido con el regreso de los hermanos Russo a la dirección y la vuelta de Robert Downey Junior al UCM, esta vez en la piel del villano Dr. Doom. Sin embargo y aunque estos reencuentros hayan sido realmente sorprendentes, la evolución lógica de otros personajes no está nada clara. sobre todo la de un Jeremy Renner que acaba de denunciar cómo Marvel, le ofreció la mitad de su sueldo para regresar a la segunda temporada de Ojo de Halcón.

Cuando hace más de un mes se anuncio el elenco lleno de estrellas de Vengadores: Doomsday, muchos se sorprendieron de la ausencia de Renner en el casting. Con su personaje, el actor había estado presente en casi todas las cintas de Los Vengadores, debutando en realidad en Thor (2011). Ojo de Halcón fue adquiriendo cada vez más protagonismo en la historia, desde Los Vengadores (2012) donde fue manipulado por Loki, pasando por el conflicto interno entre personajes de Civil War (2016), hasta ser testigo de una de las secuencias más emotivas de la saga junto a Viuda Negra (Scarlett Johansson) en Endgame (2019). Siendo el único de los Vengadores originales sin película propia, Disney terminaría estrenando la serie de Ojo de Halcón (2021), siendo esta una especie de sucesión en su puesto, destinado en un futuro cercano a Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Ahora, sabemos que Renner no pretende volver al que ha sido el más conocido de sus personajes. Más aún teniendo en cuenta lo insultante que fue para él, la rebaja salarial que le propusieron para enfundarse de nuevo en el rol de Clint Barton.

¿Volverá Ojo de Halcón?

No es la primera vez que la casa de las ideas tiene ciertas polémicas con las retribuciones salariales de sus intérpretes. Con el estreno simultáneo de Viuda negra (2021) en cines y el streaming, Johansson denunció a la compañía porque esto había afectado seguramente a su sueldo ligado a la venta de entradas en el box office. Esto se suma a que recientemente, supimos cómo Carrie Coon no volvió a su papel de villana cuando pidió más dinero por el triunfo taquillero de Vengadores: Infinity War (2018).

Lo cierto es que viendo el desenlace de la primera temporada de Ojo de Halcón, donde el protagonista renuncia a su identidad como superhéroe y cierra su conflicto dramático con Yelena Belova (Florence Pugh), quizás lo que no cuenta el dos veces nominado al Oscar es que seguramente en la idea de la segunda ronda de capítulos, su personaje iba a tener un perfil mucho más secundario y de ahí la rebaja salarial. No obstante, eso es algo que no sabremos a no ser que los ejecutivos del estudio vuelvan a ofertarle unas mejores condiciones al protagonista de En tierra hostil (2008).

En sus declaraciones, Renner llegó a decir que después de su accidente casi mortal con una máquina quitanieves en 2023, Marvel pensó que era la mitad del actor de antes de sus lesiones, las cuales incluían ocho costillas rotas, una rodilla derecha y un tobillo rotos, una pierna izquierda rota y un hombro roto. «Le dije ‘¿Perdón? ¿Por qué? ¿Pensabas que sólo era la mitad de Jeremy porque me atropellaron? Quizás por eso quieres pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada», contaba el actor en una entrevista con High Performance.

Tras ello, el ya prácticamente ex actor de Marvel entró a explicar un poco más el conflicto salarial para la vuelta al personaje de Ojo de Halcón: «Me pidieron que hiciera la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero. Pensé ‘Bueno, me va llevar el doble de trabajo por la mitad del dinero, y ocho meses de mi tiempo, básicamente, hacerlo por la mitad. Esto no es Marvel, claro. Es como Disney, ni siquiera Disney de verdad. Son sólo los tacaños, los contables. Les dije que se fueran a la mierda. O sea, sólo por la oferta insultante. Así que no nos pusimos de acuerdo».

El futuro de Jeremy Renner

A pesar de las secuelas de su accidente, Renner ya apareció en una nueva temporada de Mayor of Kingstown. En el futuro, podremos verle en la última adaptación de Spawn, la cual ha estado llena de retrasos y en la tercera parte de Puñales por la espalda, que llevará por subtítulo El misterio de Lázaro.